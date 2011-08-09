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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۲۴

مدیرکل تربیت بدنی استان البرز روز خبرنگار را تبریک گفت

مدیرکل تربیت بدنی استان البرز روز خبرنگار را تبریک گفت

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل تربیت بدنی استان البرز روز خبرنگار را با صدور پیامی، تبریک گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل تربیت بدنی استان البرز طی پیامی فرارسیدن 17 مردادماه و روز خبرنگار را به اصحاب رسانه  استان البرزتبریک گفت.

علی فیروزگاه در پیامی با اشاره به روز خبرنگار عنوان کرد: امروز جایگاه خبرنگاران درعرصه ورزش استان البرز با توجه به افتخارآفرینی های متعدد جوانان ایران کوچک درمیادین داخلی و خارجی ازاین حیث قابل توجه است که با انعکاس مطلوب این موفقیتها ضمن ایجاد افزایش همبستگی، ورزش نوپای استان را با تزریق روحیه تلاش وسازندگی پرشتاب‌تراز گذشته به سمت پیشرفت سوق می‌دهد.

وی ادامه داد: این قشر بی ادعا و زحمتکش با تلاش مستمر، راستگویی،صداقت، مسئولیت شناسی وصبر وشکیبایی می کوشند تا زمینه ارتباط صادقانه سازمانها با مردم را فراهم نموده درتنویرافکارعمومی جامعه نقش مهمی را ایفا کنند.
 
این مسئول در بخشی دیگرازاین پیام بیان کرد: ضمن تبریک به مناسبت روزخبرنگار به تمامی زحمتکشان رسانه های گروهی که برای ثبت رویدادهای ورزشی تلاش شبانه‌روزی دارند برای تمامی اصحاب رسانه اعم از خبرگزاری‌ها، رسانه های مکتوب ودیداری وشنیداری آرزوی سلامتی دارم.  
کد مطلب 1379383

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