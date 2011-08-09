مصریها نظام ریاست جمهوری را ترجیح می دهند/ رضایت از تحقق اهداف انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، بر اساس نظرسنجی که مرکز مطالعات و پژوهشهای دانشگاه علوم و فناوری مصر انجام داد 75 درصد از جوانان مصری بر این عقیده اند که انقلاب 25 ژانویه به اهداف خود نائل آمده است و درصدد تحقق بقیه اهداف خود است.

بر این اساس 26.2 درصد معتقدند که از نظر امنیتی و اقتصادی اوضاع به مراتب بدتر شده است و 42 درصد معتقدند که هیچ تغییر قابل ملاحظه ای رخ نداده است، ولی 19.9 بر این اعتقادند که انقلاب به اهداف خود رسیده است.

"محمود خلیل" یکی از افرادی که نظرسنجی را انجام داده است، گفت : اولویت اساسی سیاسی در ماههای آینده از دیدگاه جوانان ضرورت تکمیل تغییرات سیاسی و اجرای انتخابات، ایجاد شغل، حل مشکل بیکاری، ایجاد امنیت و بهبود سطح معیشت مردم است.

وی افزود : نتایج نظرسنجی مشخص کرد که 52.5 از جوانان ترجیح می دهند که نظام حکومتی کشورشان ریاست جمهوری باشد و 26 درصد خواستار نظام پارلمانی که قدرت رئیس جمهوری را محدود کند بودند و 24 درصد، برپایی حکومت دینی را خواستار هستند.

بر اساس این نظر سنجی 49 درصد خواستار ادامه تظاهرات و 29 درصد خواستار پایان آن هستند.59 درصد جوانان مصری خواستار در اولویت قرار گرفتن رابطه با کشورهای عربی،54 درصد خواستار روابط با کشورهای حوزه نیل،29 درصد با اتحادیه اروپا،17 درصد آمریکا و 20 درصد نیز خواستار اولویت قرار دادن رابطه با ایران هستند.