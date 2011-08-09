35 پروژه اجرایی و مطالعاتی در منطقه آزاد اروند تعریف شد

احسان ایروانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه منطقه آزاد اروند در هفتمین سال شکل گیری خود قرار دارد، افزود: این سازمان با تلاش تمام حوزه های تشکیلاتی خود و بر مبنای پنج محور اصلی بازرگانی، امور اجتماعی، گردشگری، صنعت و عمران 35 پروژه مطالعاتی و اجرایی در سال 90 تعریف کرده است.

وی تصریح کرد: ‌با توجه به تقسیم بندی قانونی محدوده این منطقه به سه پهنه موضوعی، این تعداد پروژه ها در تناسب با سطوح کارکردی، پتانسیلهای موجود، کمبودها و نیازمندیهای هر یک از این سه پهنه، گزینش و تعریف شده اند.



ایروانی اظهار داشت: در زمینه گردشگری و شهری، پروژه هایی همچون مطالعه و احداث مراکز فرهنگی و کتابخانه ای محلی، احداث مراکز فوریتهای پزشکی و آتش نشانی، مطالعه و احداث مرکز ورزشی اروند، تعمیرات کلی و جزئی مساجد و مدارس حوزه های شهری و روستایی تعریف شده است.



معاون عمرانی منطقه آزاد اروند تصریح کرد: احداث خطوط شبکه دفع فاضلاب در محله های شهری آبادان و خرمشهر، احداث زمین چمن مصنوعی با مشارکت شهرداری های خرمشهر و آبادان، اصلاح و تکمیل شبکه های برق و روشنایی معابر با مشارکت سازمان برق، زیر سازی و روکش آسفالت معابر و همچنین تقویت سیستم ناوبری فرودگاه بین المللی آبادان(DVOR)، تکمیل ساحل سازی اروند صغیر به عنوان بزرگترین و جامع ترین پهنه گردشگری دو شهرستان، افزایش سطح فضای سبز و پارک های تفریحی و مبلمان شهری و ساماندهی آرامستان جرف نیز از جمله پروژه های حوزه گردشگری است که با اعتبار بیش از 300 میلیارد ریال تعیین شده اند.



ایروانی گفت:‌ در بخش بازرگانی و ترانزیت منطقه آزاد اروند که ناحیه مرزی شلمچه را شامل می شود پروژه های متعددی با اعتبار بیش از 250 میلیارد ریال تعیین شده است.



وی در خصوص پروژه های بخش بازرگانی تصریح کرد: این پروژه ها شامل افزایش سطح کارکردی و افزایش مساحت محصور شده سایت شلمچه از 55 هکتار به 165 هکتار، توسعه زیر ساختهای آبرسانی، دفع آبهای سطحی و همچنین شبکه دفع فاضلاب، اصلاح و تکمیل شبکه برق رسانی و نیز ایجاد و تکمیل بارانداز و شبکه معابر و دسترسی در سایت شلمچه، ایجاد و توسعه فضای گمرکی در حوزه های محصور منطقه آزاد از قبیل پالایشگاه و بنادر خرمشهر و آبادان است.



معاون عمرانی سازمان منطقه آزاد اروند در خصوص بخش صنعت این منطقه عنوان کرد: سه پروژه بزرگ دیوارکشی سایت صنعتی آبادان به طول 15 کیلومتر، احداث خط راه آهن سایت صنعتی خرمشهر و اتصال به شبکه سراسری به طول سه کیلومتر و احداث پل مارد بر روی کانال ژیان در راستای پل یادگار و اتصال مسیر ترانزیتی صنعتی به بزرگراه آبادان – اهواز از پروژه هایی است که برای سال 90 در بخش صنعت منطقه آزاد اروند در نظر گرفته شده است.



ایروانی عنوان کرد: علاوه بر این پروژه ها، توسعه زیرساختهای دفع آبهای سطحی، اصلاح و تکمیل شبکه برق رسانی، ایجاد و توسعه فضای سبز(کمر بند سبز صنعتی)، توسعه و اصلاح آسفالت معابر اصلی و فرعی محدوده صنعتی و همچنین ایجاد شبکه دفع فاضلاب بخشی از محدوده های صنعتی و ایجاد ایستگاه تصفیه خانه پساب صنعتی، احداث 10 سوله چند منظوره صنعتی به منظور جذب سرمایه گذاری صنعتی و راه اندازی مرکز آتش نشانی برای بخش صنعتی این منطقه با اعتباری بیش از 350 میلیارد ریال تعریف شده است.



وی در ادامه گفت: در حال حاضر شش پروژه مطالعاتی و هشت پروژه اجرایی از این تعداد پروژه ها آغاز به کار کرده و دیگر پروژه ها در مراحل مختلف زمان بندی شده در حال برگزاری است.