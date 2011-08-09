مطالبات کشاورزان گندمکار مازندران پرداخت شد

رضا افرازه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با غاز فصل خرید گندم تاکنون نزدیک به 100 هزار تن گندم از کشاورزان مازندرانی خریداری شد.

وی با اشاره به ارزش ریالی بهای گندم دریافتی اظهار داشت: تاکنون بالغ بر 20 میلیارد و 900 میلیون تومان بابت بهای گندم دریافتی از کشاورزان به حساب آنها واریز شد.

افرازه اظهار داشت: با توجه به اقدامات صورت گرفته، کشاورزان پس از تحویل گندم به محض ثبت و ارائه اطلاعات مورد نظر در سیستم بانک سپه می توانند وجه گندم خود را دریافت کنند.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو کشور با مقایسه خرید سالجاری با سال گذشته اظهار داشت: خرید تضمینی در سال جاری، 38 درصد رشد نسبت به سال گذشته داشته است.

افرازه در خصوص کیفیت گندم تصریح کرد: گندم خریداری شده از کشاورزان مازندرانی از لحاظ کیفی بسیار با کیفیت تر از سالهای گذشته بوده است.

وی با اشاره به تعداد مراکز خرید اظهار داشت: عملیات خرید گندم تضمینی امسال توسط 19 مرکز خرید صورت پذیرفته است.

افرازه به موضوع خرید برنج پرمحصول اشاره کرد و گفت: کمیته خرید برنج پرمحصول تشکیل و برنامه ریزی و تمهیدات لازم برای آغاز عملیات خرید لحاظ شده است.