خبرنگاران نقش مهمی در حفظ آرامش اجتماع ایفا می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر اولیا در پیامی به مناسبت 17 مرداد، روز خبرنگار، روز رسمیت شناختن حق و دانستن برای آحاد جامعه را به همه تلاشگران این عرصه تبریک گفت.

وی افزود: به برکت انقلاب اسلامی که با مجاهدت همه فرزندان غیور و با ایمان این کشور با رهبری بی بدیل حضرت امام خمینی (ره) محقق شد، جامعه ما از حق گفتن و انتقاد کردن و مطالبه حقوق خود بهره مند شد.

اولیا افزود: جریان اطلاع رسانی دقیق و به موقع در یک جامعه اسلامی، انقلابی و رو به رشد از حقوق همه شهروندان بحساب می آید و می تواند متضمن رشد و آگاهی مردم در مسیر کمال و رشد و آبادانی و جلو گیری از انحرافات و کژی های احتمالی باشد.

وی ادامه داد: خبرنگاران با تعهد اخلاقی و پایبندی به اصول حرفه ای نقش بسیار مهمی در حفظ آرامش اجتماع ایفا و واقعیتها و حقایق میهن اسلامی را با حفظ امانت و صراحت منعکس می کنند.

اولیا عنوان کرد: بدیهی است هرگونه تحریف، اغراق و نشر مطالب غیر مستند و شنیده های غیر واقعی، اعتماد مردم را دچار تردید کرده و موجب عدم اقبال به اینگونه رسانه ها و مطبوعات خواهد شد.

نماینده مردم یزد و صدوق در این پیام برای همه خبرنگارانی که در جهت اعتلای جمهوریت و اسلامیت نظام تلاش می کنند، آرزوی موفقیت و سربلندی کرد و یاد و خاطره شهید صارمی را نیز گرامی داشت.