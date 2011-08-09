وزیر خارجه ترکیه با بشار اسد دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "احمد داوداوغلو" امروز و لحظاتی پیش دیدار خود با بشار اسد را در دمشق آغاز کرد.

گرچه هنوز جزئیاتی از این نشست منتشر نشده، اما همانطور که پیشتر عنوان شده بود تحولات و ناآرامی ها در سوریه مهمترین دستور کار وزیر خارجه ترکیه است.

گفته شده است که وزیر خارج ترکیه در این دیدار "پیامی سخت" را از آنکارا به دمشق خواهد رساند.

همچنین خبرگزاری آلمان از حضور ولید المعلم وزیر خارجه سوریه در این دیدار خبر داده است.

"رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه در یکی از سخنرانی های اخیر خود افزایش خشونت ها در سوریه را غیر قابل تحمل دانسته بود و گفته بود که صبر آنکارا از این خشونتها به سرآمده است.

وزیر خارجه سوریه نیز به نوبه خود و در واکنش به این سخنان اردوغان اعلام کرد که دمشق نیز دیگر صبرش به سر آمده است.