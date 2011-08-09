اعلام برنامه مسابقات تربیت بدنی شهرستان ساوجبلاغ در ماه رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزاری مسابقات فوتسال در باشگاه مهدی آباد و برگزاری مسابقات والیبال توسط هیئت والیبال در باشگاه شهدا هشتگرد، بخشی از این برنامه های ورزشی است.

برگزاری مسابقات فوتسال توسط هیئت ورزشهای روستایی و عشایری شهرستان ساوجبلاغ با حضور 16 تیم از ساوجبلاغ و نظرآباد نیز بخشی از این مسابقات خواهد بود.

طبق تصمیم گیری ها قرار است این بازیها در چهار گروه، هر گروه چهار تیم باشد و بازیها بعد از افطار در ساوجبلاغ در باشگاه شهدا هشتگرد انجام گیر.

برگزاری مسابقات فوتبال جام رمضان توسط هیئت فوتبال، برگزاری مسابقات فوتسال دردو رده سنی نوجوانان و جوانان در باشگاه ورزشی شهدا هیو و برگزاری مسابقات والیبال در باشگاه شهدا چندار نیز دنبال می شود.

برگزاری مراسم افطاری توسط ورزش بانوان با همکاری هیئتهای ورزشی و برگزرای مسابقات والیبال بانوان با همکاری هیئت والیبال با حضور 9 تیم نیز بخشی دیگر از این برنامه های ورزشی است.

این تیمها شامل ایثار، خانه تندرستی، چهارباغ ،گلسار و جوانان از ساوجبلاغ، مهر وتنکمان از نظر آباد و دو تیم از استان قزوین است ضمن اینکه این مسابقات در خانه تندرستی لشکرآباد برگزار می شود.



