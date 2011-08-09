منصور پورحیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: چه مشکلی داشت من روی نیمکت با موبایل صحبت کنم؟! گفتگوی تلفنی من روی نیمکت اصلا به مسائل فنی ربط نداشت. همانطور که می دانید در پایان بازی استقلال - داماش از دو بازیکن تیم ما آزمایش دوپینگ گرفتند. فراهم آوردن مقدمات انجام این کار فقط مربوط به پایان بازی نیست و حتی پیش و در حین مسابقه نیز با من به عنوان سرپرست تیم برای انتخاب بازیکنان هماهنگ می شود.

وی در ادامه افزود: ما در فصل جاری یک پزشک و یک فیزیوتراپ داریم که هر دوی آنها با باشگاه قرارداد دارند اما مجوز نشستن روی نیمکت فقط برای فیزیوتراپ تیم صادر شده و او تیم را در زمین همراهی می کند.

سرپرست تیم استقلال خاطر نشان کرد: در جریان بازی با داماش برای انتخاب بازیکنان جهت انجام آزمایش دوپینگ با من گفتگو شد و ماموران مبارزه با دوپینگ فدراسیون فوتبال از من خواستند تا مقدمات انجام آزمایش از بازیکنان استقلال را فراهم آورم. من هم که نمی توانستم فیزیوتراپ تیم را از روی نیمکت به بیرون از زمین بفرستم، ناچار شدم با پزشک تیم که در جایگاه حضور داشت، تماس بگیرم و از ایشان بخواهم که برای هماهنگی انجام آزمایش از بازیکنان اقدام کند.

پورحیدری افزود: گفتگوی تلفنی من روی نیمکت فقط به همین خاطر بود که عنوان کردم و هیچ دلیل دیگری نداشت. با این حال نمی دانم چرا برخی‌ها این تماس تلفنی ساده را اینقدر بزرگ کرده‌اند. در شرایطی که در فوتبال روز دنیا می بینیم مربیان روی نیمکت با تلفن همراه صحبت می کنند، یک گفتگوی ساده من نباید اینقدر بزرگ شود. من حتی اگر با فردی خارج از زمین در خصوص مسائل فنی هم حرف می زدم، ایرادی نداشت چرا که در نهایت به تیم کمک می شد.

وی در خصوص دیدار استقلال مقابل داماش گیلان در هفته دوم لیگ برتر گفت: عملکرد تیم ما در نیمه اول بد نبود. بازیکنان خیلی خوب بازی کردند، توپ را به خوبی در زمین به گردش درآوردند و خواسته مربیان را اجرا کردند که ماحصل آن یک گل بود و یک خطای مشکوک به پنالتی که داور از کنار آن به سادگی گذشت.

مدیرفنی تیم فوتبال استقلال با پذیرش این نکته که تیم استقلال در نیمه دوم بازی با داماش افت کرد، افزود: تیم ما بعد از بازی سنگین برابر سپاهان با اتوبوس به تهران بازگشت. انجام یک بازی سخت و سنگین، بازگشت با اتوبوس و برگزاری تمرینات سخت و سنگین باعث شد بازیکنان در نیمه دوم دیدار با داماش از نظر بدنی تحلیل بروند و مطابق انتظار عمل نکنند.

پورحیدری با یادآوری اینکه دست پرویز مظلومی روی نیمکت بسته بود، افزود: ما در این بازی ناچار شدیم میلاد میداودی را به میدان بفرستیم که هنوز شرایط حضور در زمین را ندارد. توحید غلامی نیز که از بازیکنان جوان تیم است در زیر فشار مسابقه بالاجبار وارد زمین شد.

وی افزود: من هم می پذیرم در بازی با داماش آن انتظاری که از تیم استقلال می رفت برآورده نشد اما زمانی که متوجه می شویم تیم با چه مشکلاتی به میدان رفته است، می پذیریم نتیجه بدی برای تیم حاصل نشده است.

سرپرست تیم فوتبال استقلال با تاکید براینکه حضور بازیکنانی چون خسرو حیدری و جاسم کرار و بازگشت بازیکنان مصدوم به ارتقای شرایط فنی تیم استقلال کمک می کند، افزود: مطمئنا اگر دست کار فنی باز باشد می تواند با ابتکار عمل بیشتری دست به ترکیب تیمش بزند.

وی با ابراز امیدواری از حل مشکل خسرو حیدری یاد کرد و گفت: خسرو تا ساعت 15 و 30 دقیقه روز دوشنبه در هتل همراه ما بود اما در آخرین لحظه به ما خبر دادند نمی تواند مقابل داماش بازی کند. البته آقای فتح اله زاده در تلاش است تا به نوعی مشکل خسرو را حل کند و مجوز بازی او را بگیرد.

پورحیدری در خاتمه تصریح کرد: جا دارد از هواداران استقلال که دوشنبه شب به ورزشگاه آمده بودند، تشکر کنم. با اینکه تیم در نیمه دوم خیلی خوب بازی نمی کرد اما تماشاگران تا دقیقه 90 از تیم حمایت می کردند. حضور و همراهی آنها مایه دلگرمی تیم است و امیدوارم همچنان از تیم حمایت کنند.