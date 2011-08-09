گازرسانی به تمام شهرهای آذربایجان شرقی تا پایان امسال

به گزارش خبرنگار مهر ، ولی اله دینی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری اظهار داشت: اتفاق مهمی که در حوزه انرژی روی داد بحث هدفمندی یارانه ها بود که بیشترین فشار این طرح بر عهده شرکت گاز بود ولی با این وجود دارای نکات مثبت و مزیت های فراوان بود که از آن جمله می توان کاهش 10 تا 15 درصدی مصرف گاز در استان عنوان کرد.

دینی افزود: با کاهش مصرف انرژی در مصارف خانگی، توانسته ایم بخش بیشتری را به واحد های تولیدی و صنعتی انتقال دهیم که در مراحل اولیه این امر گام های خوبی برداشته شده است.

وی با اشاره به فرا رسیدن هفته دولت تصریح کرد: در سال گذشته تعداد 809 روستای استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند بودند که از هفته دولت سال 89 تا امروز این رقم به 901 روستا ارتقا یافته است که این رقم سه هزارو 82 خانوار را شامل می شود.

دینی یادآور شد: برای تامین گاز این روستاها طی سال گذشته، بالغ بر 80 میلیارد ریال هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی گفت: این شرکت طی سال گذشته موفق به جذب 81 هزارو 798 مشترک خانگی، تجاری و صنعتی شده است و همچنین طی این سال 711 کیلومتر شبکه توزیع و تغذیه در دیگر نقاط کشور کار شده است.

دینی یادآور شد: همچنین در یک سال اخیر 21 هزارو 500 واحد مسکن مهر با اعتباری بالغ بر 27 میلیارد گازرسانی شده اند که در راستای سیاست های دولت دهم، ما نیز همزمان با مساکن مهر پروژه های گازرسانی را به اتمام برسانیم.

وی همچنین از بهره برداری از دو پروژه شهری همزمان با هفته دولت خبر داده و گفت: خطوط انتقال گاز به دو شهر خمارلو و آبشو طرح هایی هستند که در طی این هفته به بهره برداری می رسند.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی همچنین از گازرسانی به شمال شرق استان سخن گفته و افزود: در شمال شرق استان و در منطقه ارسباران گازرسانی به شهرها و روستاها را پوشش می دهیم تا از سوخت و هدر رفت جنگل ها جلوگیری شود.

دینی گفت: هم اکنون 251 روستای استان جهت گازرسانی در دست اجرا هستند که پس از این دوره تعداد هزارو 109 روستای استان از گاز طبیعی برخوردار می شوند.

وی ظرفیت انتقال گاز در استان را در سطح خوبی عنوان کرده و اظهار داشت: اگر مشکلی در گازرسانی باشد، تنها به تولید و مشکلات آن بر می گردد.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی همچنین در ارتباط با واحد های CNG در استان گفت: در بخش صنعت حرکت های خوبی شده است که در این راستا هم اکنون 128 CNG در استان فعال هستند و 16 مورد نیز در شرف بهره برداری هستند که از بابت گازرسانی به این مراکز نیز مشکلی نداریم.

دینی یادآور شد: در سال 89 شرکت گاز به 164 واحد صنعتی گازرسانی کرده است که در تلاشیم با برنامه هایی این رقم را به سه برابر برسانیم.