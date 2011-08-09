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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۱۶

دسترنج اعلام کرد:

واحدهای تولید آسفالت مازندران با مشکلات جدی روبرو هستند

واحدهای تولید آسفالت مازندران با مشکلات جدی روبرو هستند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس انجمن صنایع همگن کانی غیرفلزی مازندران گفت: متاسفانه واحدهای تولید آسفالت استان با مشکلات جدی روبرو هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رضا دسترنج ظهر سه شنبه در اولین جلسه کمیته تخصصی آسفالت مازندران افزود: کمیته های تخصصی انجمن کانی غیر فلزی استان از جمله کمیته آسفالت برای اولین بار در استان تشکیل شده و پیگیر مسائل و معضلات این واحدها  هستند.

یاسر گلی، رئیس کمیته تخصصی آسفالت مازندران با اشاره به ظرفیت محدود استفاده از مصالح آسفالتی در منطقه خواستار حمایت قاطع مسئولان از پیمانکاران و تولیدکنندگان بومی شد.

وی در بیان دلایل این موضوع یادآور شد: هزینه های ناشی از حمل آسفالت از مناطق، موجب خارج شدن آن از شرایط مطلوب فنی و افزایش هزینه های اجرا و عدم دسترسی به اجرای صحیح پروژه ها می شود.

رئیس کمیته آسفالت مازندران به مشکلات دیگر واحدهای آسفالت اشاره و عنوان کرد: به دلیل وضعیت آب و هوایی حدود چهار ماه کارخانجات آسفالت در استان تعطیل  بوده و  کیفیت پایین قیر تولیدی کارخانجات و پتروشیمی های داخلی دردسر های زیادی برای تولید کننده ایجاد کرده است.

گلی تصریح کرد: واسطه هایی که تخصص لازم را ندارند نباید در این حرفه وارد شوند.

فتاح علیزاده، نایب رئیس کمیته آسفالت  مازندرانتهیه مصالح سنگی و مخلوط را برای تهیه آسفالت مشکل جدی دانست و در این رابطه به سازمان صنایع و معادن پیشنهاد کرد به هر کارخانه بتن آماده و آسفالت با تمهیداتی مجوز مصالح سنگی بدهد چرا که احتمال تعطیلی تعداد قابل توجهی از کارخانجات آسفالت و بتن آماده استان در آینده وجود دارد.

وی از عدم همکاری منابع طبیعی و محیط زیست با واحدهای آسفالت انتقاد کرد و خواستار همراهی و تعامل بیشتر نهادها و سازمانهای ذیربط شد.

علیزاده، مبلغ بالای قبوض آب توسط آب منطقه ای را مشکل دیگری اعلام کرد که نیازمند تجدید نظر است.

کد مطلب 1379408

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