به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "دوباره سلمان" عنوان ویژه برنامه‌ای از گروه جوان و اندیشه است که به مناسبت ماه مبارک رمضان تهیه شده و در این ایام هر روز از ساعت 12:45 از این شبکه پخش می‌شود.

برنامه با محور قراردادن زندگی پیامبر اسلام (ص) و شناخت دوباره ایشان تهیه شده و در پی شرح قصه سلمان فارسی و سفر او از ایران به سرزمین وحی برای کشف حقیقت است واتفاقاتی که برای او در راه کشف حقیقت اتفاق می‌افتد و چگونگی شناخت او از حصرت محمد (ص) و رسیدن به حقیقت را برای مخاطبان بازگو می‌کند.

از آیتم‌های ویژه این برنامه گفتگو با کسانی است که به سرزمین وحی سفر کردند. به همین مناسبت در روز چهارشنبه 19 مرداد فرج‌الله سلحشور کارگردان سینما وتئاتر دیدگاه شخصی خود را درباره سفر معنوی به سرزمین وحی تشریح خواهد کرد.

عوامل این برنامه عبارتند از تهیه کننده: شیرین حسن‌پور، سردبیر: معصومه ملالو، گوینده: فاطمه عباسی، بازیگر: مهدی طهماسبی، گزارشگر: رضا تقی‌پور، نویسندگان: پروانه عبداللهی، فرزانه ناظری.