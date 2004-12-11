ادعاي ديپلماتهاي غربي: ايران آزمايشاتي را با ژنراتور نوتروني انجام داده است

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبر گزاري فرانسه، اين ديپلماتها كه نامي ازآنها برده نشده است وطبق معمول بدلايل نامعلومي ناشناس معرفي مي شوند ، مدعي شدند كه آنها بر اين باورند كه اين اقدامات با استفاده ازيك نوع تكنولوژي دو منظوره صورت گرفته كه آژانس بين المللي انرژي اتمي به آن نظر دارد ليكن ازآنجا كه اين نهاد نمي تواند ازامكانات نظامي وغيرنظامي بازديد بعمل آورد به اين مسئله نيز نمي تواند رسيدگي كند.

اين مقامات ناشناس كه معمولا اطلاعات غلط به منابع مختلف با هدف تحت تاثير قراردادن آنها مخابره مي كنند، ادعا كردنديك ديپلمات مربوط به منابع اطلاعاتي اعلام كرد كه تركيب وجود يك نوترون اوليه در يك مكان مخفي كه از سوي سپاه اداره مي شود آزمايشات انرژي بالائي عملي مي سازد و نشانگر خوبي براي يك برنامه هسته اي و اتمي مشكوك است.

اين منابع كه اصل خبر آنها بر حدس وگمانهاي ابهام آميز همراه است، مي گويند كه دراين آزمايشات ممكن است فلزبريليوم بكاربرده شده باشد كه فلزي بلحاظ استراتژيكي حساس است واين ادعا درحالي ازسوي محافل خبري غربي بصورتي گسترده مورد استناد قرارمي گيرد كه به اعتراف خودشان اين موضوع در گزارش نوامبر آژانس ( در باره ايران)مورد بحث وبررسي آژانس بعنوان منبع معتبر بين المللي قرار گرفته است.

اين خبرگزاري درادامه ضمن نقل قول ازديپلمات مجهول ديگري مدعي شد با اشاره به گزارشات علني متخصصين و دانشمندان اتمي ايران درباره كار با نوترونها و بريليومهاي با انرژي بالا در دانشگاه بيرمنگهام انگلستان و فردوسي مشهد، اين امر نشان از وجود احتمالي فعاليتهاي تسليحاتي دارد كه در آن فلزات حساس ديگري همچون پلونيوم نيز دخالت دارند.

در پايان اين مطلب به نقل ازديپلماتها با ارائه نشاني همانند نشانه هاي ارائه شده توسط گروهك منافقين كه درخبرهاي گذشته بارها دروغ آنان به اثبات رسيد، آورده است كه اين آزمايشات در يكي از پايگاههاي سپاه پاسداران در بيرون شهر تهران دريك ژنراتور نوتروني دريك زيرزمين صورت گرفته است كه اين مكان محلي در نزديكي دانشكده فني مالك اشتر جائي كه تيمي شش نفره از دانشمندان وچند محقق ارشد اطلاعات را تجزيه و تحليل مي كنند،صورت مي گيرد.