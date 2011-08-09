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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۵۵

موحدیان:

گازرسانی به توس سرآغاز توسعه این شهر است

گازرسانی به توس سرآغاز توسعه این شهر است

مشهد - خبرگزاری مهر: فرماندار مشهد گفت: بهره برداری از طرح گازرسانی به توس سرآغاز توسعه این شهر فرهنگی در آینده ای نزدیک است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن موحدیان صبح سه شنبه در مراسم بهره برداری عملیات گازرسانی شهر توس و روستاهای اطراف ضمن تقدیر از همکاری مردم، ادارات میراث فرهنگی و گردشگری و شرکت گاز استان، این اتفاق را رویدادی مهم در منطقه دانست که می تواند سر منشا تحولات بعدی در این شهر باشد.

وی بر جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز تاکید کرد و به مردم شهر توس و روستاهای اطراف توصیه کرد تا در لوله کشی درون واحدهای مسکونی توصیه های ایمنی ماموران شرکت گاز استان را رعایت کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان نیز در این مراسم با اعلام اینکه اجرایی این پروژه از آذر ماه سال گذشته شروع شده بود، گفت: برای تکمیل این طرح 15 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

علیرضا معراجی افزود: برای تکمیل این پروژه 32 کیلومتر شبکه گذاری صورت گرفته تا 10 هزار نفر تحت پوشش گاز شهری قرار گیرند.

کد مطلب 1379410

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