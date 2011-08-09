اسناد حقوق بشری بر اساس اخلاق و معنویت بازنگری شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، زهره الهیان رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی در نامه ای به دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار بازنگری در اسناد سازمان ملل شد. متن کامل نامه به شرح ذیل است:

عالیجناب آقای بان کی مون ، دبیر کل محترم سازمان ملل متحد ، همانگونه که مستحضرید از تاسیس سازمان ملل متحد تا به امروز تعداد قابل توجهی از نهادهای منطقه ای و بین المللی با تدوین دهها سند در صدد توسعه و اتای حقوق بشر بر آمده اند. امروزه عی رغم تنظیم معاهدات حقوق بشری و پیش بینی سازوکارهای مربوطه، برخوردهایی با استانداردهای دوگانه برخی از سازوکارهای حقوق بشری در مواجهه با ناقضین حقوق بشر و عدم رعایت حقوق انسانی موجب شده است تا همنوعانمان در کشورهایی چون یمن، بحرین، لیبی، تونس و ... نا امید از حمایت موثر سازمان ملل متحد همچنان شاهد نقض حقوقشان توسط حکام ظالم باشند.

در این شرایط کشورهای غربی نیز که مدعی حقوق بشراند و خود را متعهد به حمایت از آن بدون هر گونه تمایز و استاندارد دوگانه می دانند، بر خلاف این تعهد بین المللی، در مقابل نقض آشکار حقوق و آزادی های اساسی مردم یمن، بحرین، لیبی، تونس و ... سکوت نموده و یا از این اقدامات غیر انسانی و خلاف حقوق بشر حمایت نموده اند.

عالیجناب؛ باید ابراز نماییم که متاسفانه رفتارهایی با استانداردهای دوگانه برخی سازوکارهای حقوق بشری تلاش های سایر ارکان سازمان ملل را ضایع نموده است. این انحراف درکنار غفلت از تنوع فرهنگی و نقش مهم ادیان در حمایت از بشریت در طول تاریخ دلایل مهم این ناکارآمدی اسناد حقوق بشری و نقض روز افزون حقوق بشریت می باشند. لذا تنها راه نجات بشریت و ضمانت اجرای موثر حقوق انسانها بازگشت به دین و اخلاق - توجه به بعد روحانی آنها - ملاحظه تنوع رهنگی ملل مختلف و رفتار بی طرفانه ارکان مختلف سازمان ملل می باشد.

بنابراین وقت آن رسیده است تا با بازنگری اسناد حقوق بشری، با توجه به توصیه موکد ادیان الهی بر رعایت حقوق بشر، با برطرف کردن خلائ معنویت و اخلاق در این اسناد، ضمانت اجرایی موثری برای حمایت از حقوق انسانهاایجاد نمود. در انجام این مهم اعلامیه حقوق بشر اسلامی (مصوب سازمان کنفرانس اسلامی) موثر خواهد بود.

در خاتمه ضمن آرزوی موفقیت برای جنابعالی، اینجانب علاقه مندی این کمیته را برای افزایش همکاری ها به منظور تحقق پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه انسانها و کمک در بازنگری اسناد حقوق بشری اعلام می نمایم.