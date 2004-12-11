  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۱ آذر ۱۳۸۳، ۱۵:۵۹

آنتوني فلو تصريح كرد:

تبيين جهان جز با عقل و موجودي برتر ناممكن است

آنتوني فلو فيلسوف معروف بريتانيايي كه بيش از نيم قرن بر فقدان دليل بر وجود خدا تأكيد داشت تصريح كرد كه از راه شواهد علمي و دلايل فلسفي مي توان به وجود خدا پي برد و جهان را يك عقل برتر راهبري مي كند.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر"، فلوي 81 ساله تصريح كرد كه عقل يا علت اولي جهان را به وجود آورده است. به نظر وي تنها يك هوش برتر مي تواند دليل حيات پيچيده اي كه در اطرافمان شاهد هستيم باشد و پيچيدگي هاي جهان جز با اين رويكرد قابل توجيه نيست. با اين همه، فلو تأكيد دارد آن كه پس از عمري كاوش در علم و فلسفه به خدا مي رسد خدايي را در زندگي خود مي بيند كه جدي تر و عميق تر از خداي افراد عادي است.
کد مطلب 137942

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها