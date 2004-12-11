تبيين جهان جز با عقل و موجودي برتر ناممكن است

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر"، فلوي 81 ساله تصريح كرد كه عقل يا علت اولي جهان را به وجود آورده است. به نظر وي تنها يك هوش برتر مي تواند دليل حيات پيچيده اي كه در اطرافمان شاهد هستيم باشد و پيچيدگي هاي جهان جز با اين رويكرد قابل توجيه نيست. با اين همه، فلو تأكيد دارد آن كه پس از عمري كاوش در علم و فلسفه به خدا مي رسد خدايي را در زندگي خود مي بيند كه جدي تر و عميق تر از خداي افراد عادي است.
آنتوني فلو فيلسوف معروف بريتانيايي كه بيش از نيم قرن بر فقدان دليل بر وجود خدا تأكيد داشت تصريح كرد كه از راه شواهد علمي و دلايل فلسفي مي توان به وجود خدا پي برد و جهان را يك عقل برتر راهبري مي كند.
کد مطلب 137942
نظر شما