یزد به قطب درمان بیماریهای قلب کشور تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر اولیا ظهر سه شنبه در بازدید از مرکز در حال احداث بین المللی قلب محمد رسول الله یزد با قدردانی از تلاشهای مسئولان و دست اندرکاران این مرکز، اظهار داشت: امیدواریم با حمایت مسئولان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، یزد در آینده به قطب درمان بیماریهای قلب در منطقه و کشور تبدیل شود.

وی همچنین با اشاره به ویژگی های این مرکز بیان داشت: مرکز قلب محمد رسول الله پس از تکمیل به بزرگترین مجموعه توریسم درمانی در سطح کشور تبدیل خواهد شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس در خصوص کمک دولت برای تأمین تجهیزات مرکز و مجوز احداث دانشکده قلب نیز قول پیگیری داد.

رئیس مرکز قلب محمد رسول الله یزد نیز در این بازدید اظهار داشت: همه مراحل پیشگیری بیماریهای قلب و درمان و روند عادی سازی فعالیتهای شغلی افراد بعد از درمان در این مرکز پس از تکمیل انجام خواهد شد.

جلیل فروزان نیا افزود: این مرکز شامل بیمارستان تخصصی قلب، بیمارستان عمومی، مرکز توریسم درمانی و مزرعه سلامت است که در مسیرجاده یزد - تفت در حال احداث است.

وی همچنین گزارشی در خصوص برنامه ها و جدول زمان بندی احداث این مرکز ارائه کرد.