به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث پوراحمد درباره نمایش "خرده خانوم" نخستین تجربه کارگردانی خود در تئاتر در رادیو گفتگو سخن می‌گوید. در این برنامه سعید اسلام‌زاده و محسن حسن‌زاده از منتقدین و کارشناسان تئاتر درباره نمایش با پوراحمد به بحث و گفتگو می‌پردازند.

چگونگی نویسندگی در تئاتر صحنه، سبک کارگردانی نمایش "خرده خانم" و گفتگو درباره طراحی خاص صحنه نمایش از جمله موضوعاتی است که در این برنامه درباره آنها صحبت می‌شود.

"صدای صحنه" را محسن جواهری به سردبیری سید افضل عبادی و اجرای علی جعفری تهیه کرده است و ساعت 21 روز چهار شنبه 19 مرداد از رادیو گفتگو پخش می‌شود.

