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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۳۰

پوراحمد در رادیو گفتگو از تجربه "خرده خانوم" سخن می‌گوید

پوراحمد در رادیو گفتگو از تجربه "خرده خانوم" سخن می‌گوید

کیومرث پوراحمد با حضور در برنامه "صدای صحنه" رادیو گفتگو درباره نمایش "خرده خانم" سخن می‌گوید.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث پوراحمد درباره نمایش "خرده خانوم" نخستین تجربه کارگردانی خود در تئاتر در رادیو گفتگو سخن می‌گوید. در این برنامه سعید اسلام‌زاده و محسن حسن‌زاده از منتقدین و کارشناسان تئاتر درباره نمایش با پوراحمد به بحث و گفتگو می‌پردازند.

چگونگی نویسندگی در تئاتر صحنه، سبک کارگردانی نمایش "خرده خانم" و گفتگو درباره طراحی خاص صحنه نمایش از جمله موضوعاتی است که در این برنامه درباره آنها صحبت می‌شود.

"صدای صحنه" را محسن جواهری به سردبیری سید افضل عبادی و اجرای علی جعفری تهیه کرده است و ساعت 21 روز چهار شنبه 19 مرداد از رادیو گفتگو پخش می‌شود.
 

کد مطلب 1379423

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