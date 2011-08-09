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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۱۴

جعفری:

تعلیق محرومیت تراکتور موکول به نظر شورای استیناف است

تعلیق محرومیت تراکتور موکول به نظر شورای استیناف است

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتورسازی تبریز اعلام کرد: تعلیق محرومیت تیم فوتبال این باشگاه موکول به نظر شورای استیناف شده است.

محمدحسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انتشار برخی خبرها مبنی بر اینکه شورای حکمیت با تعلیق محرومیت هواداران تراکتورسازی موافقت کرده، واقعیت ندارد و اساساً این شورا فاقد وجاهت قانونی برای بررسی نامه باشگاه تراکتورسازی است.

وی افزود: موافقت یا عدم موافقت با درخواست باشگاه تراکتورسازی جهت تعلیق محرومیت هواداران تیم فوتبال این باشگاه موکول به اتخاذ تصمیم شورای استیناف شده است.

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز اظهار امیدواری کرد، اعضای شورای استیناف با نگرش مثبت به موضوع با تعلیق هواداران تیم فوتبال باشگاه تراکتورسازی تبریز موافقت کنند.

تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز پنجشنبه این هفته در چارچوب هفته سوم رقابت های لیگ برتر میزبان شاهین بوشهر است.

کد مطلب 1379424

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