تعلیق محرومیت تراکتور موکول به نظر شورای استیناف است

محمدحسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انتشار برخی خبرها مبنی بر اینکه شورای حکمیت با تعلیق محرومیت هواداران تراکتورسازی موافقت کرده، واقعیت ندارد و اساساً این شورا فاقد وجاهت قانونی برای بررسی نامه باشگاه تراکتورسازی است.
وی افزود: موافقت یا عدم موافقت با درخواست باشگاه تراکتورسازی جهت تعلیق محرومیت هواداران تیم فوتبال این باشگاه موکول به اتخاذ تصمیم شورای استیناف شده است.
مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز اظهار امیدواری کرد، اعضای شورای استیناف با نگرش مثبت به موضوع با تعلیق هواداران تیم فوتبال باشگاه تراکتورسازی تبریز موافقت کنند.
تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز پنجشنبه این هفته در چارچوب هفته سوم رقابت های لیگ برتر میزبان شاهین بوشهر است.
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