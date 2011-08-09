به گزارش خبرگزاری مهر، چنانچه بیمهشده زن درصورتیکه ظرف یکسال قبل از زایمان، سابقه پرداخت حقبیمه به مدت 60 روز را داشته باشد و در مدت استراحت اشتغال به کار نداشته و از کارفرما مزد و حقوق دریافت نکرده باشد، واجد شرایط دریافت کمک هزینه ایام بارداری خواهد بود.
همچنین بیمهشده روز قبل از شروع استراحت باید مشغول به کار و یا در مرخصی استحقاقی بوده و زایمان مربوط به فرزند چهارم و بعد از آن نباشد، مگر آنکه فرزند قبلی فوت شده باشد، تا بتواند برای دریافت کمک بارداری با همراه داشتن اصل دفترچه بیمه و گواهی استراحت پزشکی، شناسنامه یا گواهی ولادت نوزاد، به شعبه تأمیناجتماعی مربوطه مراجعه کند تا از کمک هزینه بارداری بهرهمند شود.
میزان کمک بارداری معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق بیمهشده است که در زایمانهای یک قلو و دوقلو حداکثر برای مدت 6 ماه و در زایمانهای سهقلو و بیشتر حداکثر به مدت یکسال پرداخت میشود.
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