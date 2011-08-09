بستر برای بیمه خبرنگاران در گلستان فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: ولی متأسفانه از 400 خبرنگار تاکنون تنها 70 نفر از این فرصت استفاده کرده اند و تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند.

به گفته وی، دلیل این آمار پایین، عدم پیگیری خبرنگاران و واجد شرایط نبودن برخی از آنهاست.

منتظری تصریح کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد در بحث بیمه خبرنگاری 80 درصد هزینه ها را تقبل کرده و خبرنگار تنها 20 درصد از آن را پرداخت می کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان اضافه کرد: با اینکه صندوق حمایت از هنرمندان و خبرنگاران تسهیلات بلندمدت و کمک های بلاعوض هرچند به صورت محدود در اختیار خبرنگاران قرار می دهد، فقط 40 نفر از خبرنگاران استان در این صندوق عضویت دارند و از خدمات آن بهره مند می شوند.

وی با رضایتمندی از برگزاری دوره های آموزشی تکمیلی خبرنگاری در استان، قول داد: دوره تکمیلی آموزش خبرنگاری که از نیمه دوم سال گذشته آغاز شده بود در نیمه دوم سال جاری نیز ادامه داشته باشد و دوره های مقدماتی و تکمیلی برای دیگر خبرنگاران استان نیز برگزار شود.