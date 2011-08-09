به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تیراندازی با کمان کشورمان که از 11 تا 15 مردادماه در سومین مرحله از جام جهانی تیراندازی با کمان آمریکا شرکت کرده بود با کسب یک نشان برنز به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد.

طبق برنامه برای تسهیل در ورود تیراندازان اعزامی به بازی‌های دانشجویان جهان، تیم ملی تیراندازی با کمان کشورمان در سه گروه وارد کشور می شود. گروه اول این تیم متشکل از میلاد وزیری و زهرا شمس ساعت یک بامداد روز چهارشنبه 19 مردادماه و گروه دوم متشکل از دیگر کمانداران دانشجو شامل؛ حمزه نکویی، مهتاب پارسامهر، سیده ویدا حلیمیان، حمزه صفایی، مجید میررحیمی ورزشکار و مجید احمدی مربی به تهران وارد خواهند شد.

گروه سوم هم با ترکیب کیوان ریاضی مهر، زهرا دهقان، نجمه آبتین، نادر منوچهری، امیر کاظم پور، بهزاد پاکزاد، انسیه حاجی انزهایی، مجید قیدی و معصومه عالی پور ورزشکار به همراه کادر مربیان و سرپرستان صبح روز پنجشنبه به تهران می رسند.

گروه اول و دوم این تیم چهارشنبه شب به همراه چهار کماندار دیگر کشورمان برای شرکت در بیست و ششمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان راهی شنژن خواهند شد.