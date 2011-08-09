رسانه های قزوین در ایجاد امنیت استان نقش آفرین عمل کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جعفری نسب ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان با تبریک روز خبرنگار اظهارداشت: امروز خوشبختانه خبرنگاری و رسانه های گروهی جایگاه ارزشمند خود را در جامعه پیدا کرده اند و توانسته اند در اطلاع رسانی موثر عمل کنند.

وی افزود: امنیت و آرامش موجود در یک جامعه مرهون تلاش گروهی همه دستگاهها و نهادهاست و در این میان رسانه ها در بسترسازی برای کاهش التهاب جامعه و ایجاد آرامش روانی بسیار موثرند.

سردار جعفری نسب تصریح کرد: اطلاع رسانی بموقع رسانه های گروهی استان اعم از صدا وسیما، خبرگزاریها و مطبوعات در ایجاد امنیت خوب استان بسیار موثر بوده و نیروی انتظامی موفقیت های خود را مرهون خبرنگاران می داند.

فرمانده انتظامی استان یادآورشد: شاید پلیس پیشتاز امور امنیتی است اما بستر آن توسط رسانه ها و اجرای آن با همکاری همه

دستگاهها ممکن می شود.

این مسئول انتظامی گفت: قبل از اینکه پلیس بخواهد یک کار امنیتی کند معمولا رسانه ها بستر اجرای آن را فراهم می کنند و این اتفاق در سالم سازی محلات شهر قزوین با کمک خبرنگاران به خوبی پیاده شده است.

وی اضافه کرد: در هر شش ماه یک عملیات بزرگ برای پاکسازی محلات قزوین از آلودگی های اجتماعی و اخلاقی صورت گرفته و رسانه ها با آگاهی بخشی به مردم هزینه های اجرای طرح های امنیتی را در استان کاهش داده اند.

سردار جعفری نسب اظهارداشت: در شهر اقبالیه با 65 هزار نفر جمعیت کار بزرگی صورت گرفته و بخشی از ناهنجاری های اجتماعی موجود در این شهر مهاجرنشین با اجرای طرح های انتظامی، اجتماعی و ترافیکی برطرف شده است.

وی حضور بموقع خبرنگاران در وقایع پلیسی را ستود و گفت: خوشبختانه خبرنگاران استان در اکثر موارد به موقع به یاری پلیس شتافتند و با کاهش اظطراب جامعه به تلطیف فضا و آرامش و امنیت استان کمک کردند.

جعفری نسب یادآورشد: استان قزوین بدلیل موقعیت جغرافیایی و شاهراه بودن درگیر تخلف سایر استانها نیز هست و بیش از 50 درصد حوادث جنایی روی داده در استان مربوط به قزوین نیست و به استانهای همجوار و سایر مناطق کشور مربوط می شود که به همین دلیل جمع آوری اطلاعات و انتشار آن روال و مشکلات خاص خود را دارد.

وی گفت: پلیس راه استان هم با خدمات قابل توجه خود توانسته میزان سوانح و تلفات جاده ای را کاهش دهد و ضریب ایمنی جاده های استان نیز با حضور موثر پلیس و همکاری رانندگان افزایش یافته است.

سردار جعفری نسب فعالیت در حوزه قاچاق کالا در استان را هم خوب ارزیابی کرد و افزود: با برنامه ریزی انجام شده با شدت عمل با قاچاقچیان کالا این استان را برای متخلفان ناامن کرده ایم هر چند در این راه ماموران وظیفه شناسی جان و سلامتی خود را نثار کرده اند تا امنیت منطقه تامین شود اما متخلفان هم هزینوه سنگینی متحمل شده اند.

این مسئول انتظامی فعالیت پلیس پیشگیری و افزایش سطح خدمات کلانتری ها را از دیگر کارهای انجام شده دانست و اظهارداشت: فرهنگ خدمات رسانی در کلانتری ها و پاسگاههای استان از وضعیت مطلوبی برخوردار شده به طوری که استانهای دیگر کشور هم علاقمند استفاده از تجربیات ما و الگوبرداری از طرحهای اجرا شده هستند.

وی در خصوص همکاری بیشتر پلیس با خبرنگاران در حوادث و رخدادها تصریح کرد: گاهی اوقات فاش کردن جزئیات یک حادثه و ارائه اطلاعات بیشتر به رسانه ها موجب فرار مجرمین و گم شدن سرنخ می شود لذا این محدودیتها برای تسریع در دستگیری متهمان است اما در سایر موارد هیچ مشکلی در اطلاع رسانی به خبرنگاران وجود ندارد.

سردارجعفری نسب با پیشنهاد یکی از خبرنگاران برای صدور کارت شناسایی ویژه خبرنگاران برای حضور در صحنه حوادث و همکاری ماموران با رسانه ها قول مساعدت و پیگیری داد.

فرمانده انتظامی استان که این نشست را برای تقدیر از خبرنگاران فعال رسانه های گروهی استان تشکیل داده بود ارائه عملکرد نیروی انتظامی را به زمان دیگری موکول کرد و اظهارداشت: نشست امروز فقط برای تجلیل از خدمات تاثیرگذار خبرنگاران رسانه های گروهی استان و تقاضای تداوم همکاریهاست و نیروی انتظامی استان خود را مرهون زحمات همه رسانه ها می داند.

در پایان از سوی فرماندهی نیروی انتظامی استان قزوین لوح تقدیر و هدایایی به خبرنگاران اهداء شد.