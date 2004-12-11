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۲۱ آذر ۱۳۸۳، ۱۵:۵۸

مسلمانان روسيه هر ماه 4 مسجد مي سازند

يكي از رهبران مسلمانان روسيه گفت : هم اكنون 400 مبلغ اسلامي در روسيه مشغول فعاليت هستند .

به گزارش گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني رسا، شيخ طلعت تاج الدين يكي از رهبران مسلمانان روسيه كه بالاترين مقام مذهبي مسلمانان اين كشور محسوب مي شود اظهار داشت : در حال حاضر 7 هزار مسجد در روسيه وجود دارد كه هر ماه نيز 3 تا 4 مسجد جديد به اين تعداد افزوده مي شود . 

وي افزود : هم اكنون چهار موسسه اسلامي تحت نظارت دانشگاه اسلامي روسيه با داشتن 400 مبلغ مذهبي مشغول فعاليت هستند.

کد مطلب 137944

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