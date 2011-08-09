تازه ترین تصاویر ماهواره ای ناسا از یک آتشفشان مرگبار

به گزارش خبرگزاری مهر، "آناک کراکاتائو" که همچنین با عنوان "کراکاتوا" نیز شناخته می شود آتشفشانی در تنگه سوندا میان جزایر جاوه و سوماترا در اندونزی است در دهه های گذشته به طور دوره ای فوران داشته است.

این آتشفشان در 23 اگوست 1883 فوران آنچنان مهیبی کرد که صدای انفجار آن تا فاصله 4 هزار و 800 کیلومتری نیز شنیده شد. در اثر این فوران نزدیک به 40 هزار نفر کشته شدند.

اکنون تازه ترین تصاویر ماهواره ای EO-1 ناسا نشان می دهد که از دهانه این آتشفشان هنوز دود خاکستر قرمز رنگی ساطع می شود.

براساس گزارش Irish Weather Online ، این تصاویر را دستگاه ALI (تصویرساز پیشرفته زمین) در رنگهای طبیعی گرفته است. آخرین فعالیت قابل توجه در این آتشفشان در ژانویه 2011 اتفاق افتاد.

در این فوران، خاکسترها تا ارتفاع بیش از 600 متر منتشر و موجب شد که دهها هزار نفر از مردم بومی، محل زندگی خود را ترک کنند.



