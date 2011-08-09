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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۳۴

رئیس انقلابیون لیبی:

ترور "عبدالفتاح یونس" توطئه ای علیه انقلاب بود

ترور "عبدالفتاح یونس" توطئه ای علیه انقلاب بود

رئیس شورای ملی موقت لیبی با اشاره به ترور عضو ارشد نظامی این شورا هدف آن را ایجاد شکاف در صفوف انقلابیون و توطئه ای علیه انقلاب دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، "مصطفی عبدالجلیل" گفت: انقلابیون لیبی ارتباطی با ترور "عبدالفتاح یونس" رئیس ستاد شورای ملی موقت ندارند.

رئیس شورای ملی موقت تاکید کرد: عملیات ترور عبدالفتاح یونس توطئه ای علیه انقلاب لیبی بود و هدف از آن ایجاد شکاف در صفوف انقلابیون بود.

وی تصریح کرد: برکناری رئیس دفتر اجرایی شورای ملی موقت ارتباطی به مشکلات موجود در بنغازی ندارد و شورای ملی موقت "محمود جبریل" مسئول امور خارجی شورای ملی موقت را مسئول تشکیل دفتر اجرایی جدید کرده است.

شایان ذکر است که اخیرا عبدالفتاح یونس رئیس ستاد شورای ملی موقت در شرایط مشکوکی کشته و جسدش سوزانده شد.

کد مطلب 1379444

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