"مهر کردستان" موفق است/ لزوم تعامل رسانه ها برای معرفی ویژگیهای استان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی ظهر سه شنبه و در بازدید سرزده از دفتر خبرگزاری مهر در استان کردستان ضمن تبریک روز خبرنگار اظهار داشت: خبرگزاری مهر در مدت زمانی که من توفیق خدمتگزاری در کردستان را پیدا کرده ام از رسانه های موفق استان بوده و انتظار می رود که این روند فعالیت با جدیت و تلاش بیشتری دنبال شود.

وی ادامه داد: نوع نگاه خبرگزاری مهر به مسائل و رویدادهای استان کردستان بسیار ارزشمند است و انتظار می رود که با همین رویکرد مسائل استان به ویژه مشکلات و نارسایی های احتمالی از سوی این خبرگزاری و سایر رسانه های استان منعکس شود.

استاندار کردستان در ادامه با اشاره به نقش رسانه ها در انعکاس صحیح و به موقع خبرها افزود: استان کردستان یکی از برترین استانهای فرهنگی کشور است که در حیطه رسانه نیز یکی از استان های فعال به شمار می رود و رسانه ها باید از این فرصت برای معرفی ویژگی های کردستان استفاده کنند.

وی با اشاره به لزوم تعامل در بین تمام رسانه های استان کردستان افزود: خبرگزاری مهر یک رسانه فرهنگی پویا در امر اطلاع رسانی است و مستعد در پیشبرد اهداف رسانه ای خود در بخش فرهنگی است و باید از این ویژگی به نفع استان کردستان به شکل بهتری بهره برداری شود.

استاندار کردستان بیان کرد: انعکاس خبر شفاف و صحیح عامل موثری در نهادینه کردن فرهنگ اسلامی و جذب هرچه بیشتر گردشگران به استان خواهد بود که خوشبختانه آثار و برکات این مهم طی چند سال اخیر در کردستان به خوبی قابل مشاهده است.

شهبازی با اشاره به وظیفه مهم خبرنگاران افزود: اطلاع رسانی درست رسانه ها نوع نگاه ها را به این استان تغییر خواهد داد و در این راستا خبرگزاری مهر تلاش قابل توجهی را داشته است و ما به عنوان مدیران استان باید از این گونه اقدامات و تلاشها تقدیر و تجلیل کنیم.

وی اعلام کرد: خبرگزاری مهر به دلیل داشتن پتانسیل بالا در اجرای امر اطلاع رسانی نیاز به جذب نیروی بیشتری دارد و استانداری کردستان آمادگی دارد تا این رسانه را مورد حمایت بیشتری قرار دهد تا میزان فعالیت های خبرگزاری مهر در سطح تمام شهرستان های کردستان توسعه یابد.

استاندار کردستان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور در فرهنگی بودن استان کردستان افزود: توصیه ما به مدیران استان کردستان این است که در راستای خدمت به مردم تلاش بیشتری داشته باشند و باید رسانه ها در این راستا ما را برای فرهنگ سازی این مهم کمک کنند.

شهبازی تقویت رسانه های گروهی استان را الزامی دانست و گفت: هر خبرگزاری باید در راستای افزایش تجهیزات در جنبه کیفی و کمی و انعکاس اخبار در راستای ارسال صحیح آن تلاش کند.