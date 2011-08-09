حضور بی سابقه زائران در مکه مکرمه در ماه مبارک رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، با کاهش اندکی از گرمای هوا و نزدیک شدن به اذان مغرب سیل جمعیت از خیابانهای منتهی به مسجدالحرام به سوی خانه امن الهی سرازیر می شود.

علاوه بر اتوبوس های مخصوص حمل زائران به مسجد الحرام که مملو از جمعیت است، شمار زیادی از زائران اعم از زن و مرد، پیر و جوان پیاده مسیر منتهی به حرم را طی می کنند.

پس از اذان مغرب ترافیک در خیابانها و تونل های منتهی به حرم به شدت افزایش می یابد و خودروها کاملا از حرکت می ایستند.

حبیبی تنها، مدیر دفتر نمایندگی سازمان حج و زیارت در مکه مکرمه، علت این شلوغی و افزایش شمار زائران قبله مسلمین را افزایش سهیمه عمره کشورهای اسلامی اعلام کرد.

مدیر دفتر نمایندگی سازمان حج و زیارت در مکه مکرمه افزود: امسال مقامات عربستانی به مقامات کشورهای اسلامی اجازه داده اند به میزانی که توانایی جابجایی زائران کشورهای خود را داشته باشند زائر به مدینه منوره و مکه مکرمه اعزام کنند.

حبیبی تنها گفت به همین دلیل، عمره امسال در ماه مبارک رمضان بسیار شلوغ تر از سالهای گذشته است.

وی افزود: اختلال در تردد خودروها و جابجایی زائران به حرم مطهر ناشی از افزایش شمار زائران در مکه است.

حبیبی تنها افزود: از جمهوری اسلامی ایران 777 هزار و 810 نفر جهت انجام مناسک عمره مفرده به سرزمین وحی و نزول قرآن مشرف شده اند.