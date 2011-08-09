تفویض اختیار صدور گواهینامه موقت دانشگاه علمی کاربردی به 2 استان

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای سیاستهای اداره کل دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی در رابطه با تفویض اختیار بررسی پرونده و صدور گواهینامه موقت و به دنبال درخواست واحدهای استانی فارس و اردبیل صدور گواهینامه موقت دانش آموختگان به این استانها تفویض شد.

تاکنون به 10 واحد استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی تفویض اختیار صورت گرفته است و با توجه به درخواست واحدهای استانی یزد، سیستان و بلوچستان، مرکزی، بوشهر و مازندران در آینده نزدیک صدور گواهینامه موقت به این واحدهای استانی تفویض اختیار خواهد شد.

با تفویض اختیار بررسی پرونده و صدور گواهینامه موقت به واحدهای استانی، زمان صدور گواهینامه موقت از هشت هفته به یک هفته تقلیل پیدا کرده است.