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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۵۵

تفویض اختیار صدور گواهینامه موقت دانشگاه علمی کاربردی به 2 استان

تفویض اختیار صدور گواهینامه موقت دانشگاه علمی کاربردی به 2 استان

تفویض اختیار بررسی پرونده و صدور گواهینامه موقت دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی به دو استان دیگر واگذار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای سیاستهای اداره کل دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی در رابطه با تفویض اختیار بررسی پرونده و صدور گواهینامه موقت و به دنبال درخواست واحدهای استانی فارس و اردبیل صدور گواهینامه موقت دانش آموختگان به این استانها تفویض شد.

تاکنون به 10 واحد استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی تفویض اختیار صورت گرفته است و با توجه به درخواست واحدهای استانی یزد، سیستان و بلوچستان، مرکزی، بوشهر و مازندران در آینده نزدیک صدور گواهینامه موقت به این واحدهای استانی تفویض اختیار خواهد شد.

با تفویض اختیار بررسی پرونده و صدور گواهینامه موقت به واحدهای استانی، زمان صدور گواهینامه موقت از هشت هفته به یک هفته تقلیل پیدا کرده است.
کد مطلب 1379452

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