راهکاری ارائه شود تا هیچ شخصی نتواند دیگران را متهم به سرقت ادبی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن دستور معاون امور سینمایی به علیرضا سجاد پور مدیر کل اداره نظارت و ارزشیابی بر سینمای حرفه ای آمده است: طی یک ماه اخیر سه نفر مدعی شده اند که فیلم های ساخته شده بر اساس نوشته ی آنان است ، فارغ از صحت و سقم این ادعاها به نظر می رسد طرح اینگونه مباحث که بعضاً هم درستی آنها مورد تأیید واقع نمی شود بیش از آنکه هدفشان استیفای حقوق معنوی ومادی اثر باشد،جو بی اعتمادی و بی نظمی و هرج و مرج را در اذهان عمومی القاء می کند لذا سریعاً راهکاری مطرح و ارائه شود تا هیچکس نتواند به این راحتی دیگران را متهم به سرقت هنری و ادبی بنماید.

در ادامه این متن می خوانیم: هر کس که ادعایی دارد بدون آنکه از فضای رسانه ای و اطلاع رسانی هایی که بیشتر به نوعی خوراک ژورنالیستی است بهره ببرد در یک جمع کارشناسی ادعای خود را مطرح و در صورت تایید اولیه اجازه داشته باشد در فضای رسانه ای و افکار عمومی به طرح ادعاهای خود بپردازد و الا این رفتار به عنوان یک اقدام ناشایست و غیر اخلاقی از سوی مراجع ذیصلاح قابل اعتراض و دعوای حقوقی باشد.