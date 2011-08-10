تهدید محیط زیست توسط خشکسالی و گردشگران/ لزوم ترویج گردشگری مسئولانه

به گزارش خبرنگار مهر، با سایه افکندن صنعت بر زندگی بشر، روند پر شتاب مدرنیزه شدن آنچنان افسار گسیخته جوامع بشری را در نوردید که تنها با گذشت چند دهه، در کنار افزایش کیفیت زندگی، حیات کره زمین را در تهدید خود قرار داد.

با نمایان شدن تاثیرات نامطلوب و خسارت بار توسعه صنعتی بر مسایل زیست محیطی و اکوسیستم طبیعی کره زمین، حفاظت از این منابع خدادادی آنچنان ضرورت خود را به دولتها و ملتهای سراسر دنیا شناساند که مفهوم توسعه پایدار جدی ترین گفتمان اصلی جهانی در قرن بیست و یکم شد؛ گفتمانی که در توسعه کشور ما جای خالی آن به شدت احساس می شود.

نماد تخریب محیط زیست توسط گردشگران در کرمان منطقه محافظت شده خبر بافت و دره مدیترانه ای دلفارد در جیرفت است که هم اکنون بخشهایی از این مکانهای منحصر به فرد محل تجمع زباله شده اند.

در این باره خبرنگار مهر با یک فعال زیست محیطی به گفتگو نشست، محمد جهانشاهی که کارشناس ارشد منابع طبیعی است، می گوید: در قرن اخیر سطح زندگی بشر به جایگاهی رسید که مصرف منابع به عنوان یکی از نیازهای اولیه برای تامین سایر نیازها شکل تاثیرگذاری به خود گرفت.

برکه ای در منطقه گردشگری خبر

وی می افزاید: در این شرایط، در سطح بین المللی در کنفرانس های مختلف، ‌کشورها فصل های مشترکی را تجربه کردند.

جهانشاهی اظهار می کند: سرانجام کشورهای مختلف دنیا به صورت جمعی به یک درد مشترک رسیدند که با این روندی که در کره زمین در پیش گرفته شده است به سمتی پیش می رویم که بحرانها بیشتری در حال وقوع است.

وی درباره دلیل اصلی این ضرورت می گوید: وابستگی انسان به محیط زیست غیرقابل انکار بوده و بستر توسعه و زندگی بشر محیط زیست است.

جهانشاهی در ادامه، به مفهوم توسعه پایدار اشاره و اظهار می کند: بدین معنا که از منابعی که داریم در راستای افزایش کیفیت زندگی در رفع نیازها به شکلی بهره برداری کنیم که حق برداشت واستفاده نسلهای آینده را هم ببینیم.

این محقق و پژوهشگر زیست محیطی با بیان اینکه توسعه پایدار یعنی از نگاه خودخواهانه فاصله بگیریم می افزاید: مباحث بسیار زیادی پیرامون این مسئله به وجود آمده به خصوص کاهش مصرف سوختهای فسیلی و تغییر رویکرد به سمت انرژی های منابع تجدید پذیر.

حیات وحش محیط زیست کرمان

جهانشاهی درباره اثرات مصرف سوختهای فسیلی بر کره زمین می گوید: مصرف این سوختها تاثیر بسیار زیادی بر محیط پیرامون ما می گذارد به ویژه کربن و دی اکسید کربن.

وی ادامه می دهد: این گازها چرخه طبیعی کره زمین را بر هم می زند که گرم شدن زمین و تغییرات آب و هوایی که دامنگیر همه کشورهای دنیا شده است نمونه ای از این تاثیرات است.

این فعالی محیط زیست می گوید: باید همه جوامع دنیا با یک همسونگری به این مسئله، اثرات آن را کاهش دهند.

ایران جزو منحصربفردترین های دنیاست

جهانشاهی ابراز می دارد: قاعدتا ایران هم از این بحث مستثنی نیست چرا که ماهم جزیی از جامعه بشری هستیم.

وی می گوید: اتفاقا در این زمینه رفتار ما می تواند بسیار تاثیرگذار باشد چرا که ایران جزو 20 کشور پهناور دنیاست.

وی اضافه می کند: جدا از این، کشور ما ظرفیتهای بسیار بالایی دارد و جزو منحصربفردترین های دنیاست.

جهانشاهی بیان می دارد: بحث تنوع اقلیمی و آب و هوایی در کشور ما از ارزشهای ستودنی است که همواره به دلیل وجود این قابلیت باید همواره به خود ببالیم.

این محقق و پژوهشگر زیست محیطی اظهار می کند: آب، خاک و پوشش گیاهی هم ظرفیتهایی است که می توان در مسیر توسعه کشور از آن بهره گرفت.

وی تصریح می کند: به منظور شکران این نعمتها باید از این منابع موجود به شکل صحیحی بهره برداری کنیم.

ارتفاعات منطقه گردشگری خبر

توجه به توسعه پایدار در مسیر تحقق چشم انداز

جهانشاهی می گوید: این بهره برداری مطلوب نیاز به برنامه ریزی مناسب دارد.

وی می افزاید: اگر در مسیری که در راه تحقق چشم انداز در پیش گرفته ایم به بحث توسعه پایدار به طور جدی توجه شود این مسئله علاوه بر اینکه توفیق بیشتری را به ارمغان می آورد، می تواند در افزایش سطح زندگی و جایگاه کشور در سطح دنیا موثر باشد.

شرایط جغرافیایی ایران؛ یک فرصت استثنایی

این فعال زیست محیطی در ادامه به شرایط خاص جغرافیایی ایران اشاره و در این باره اظهار می کند: به دلیل وضعیت خاص کشور، ما در بخشی از کره زمین قرار داریم که بیشترین دریافت انرژی خورشیدی را تجربه می کنیم.

جهانشاهی ادامه می دهد: قرار گرفتن در نوار بیابانی دنیا اگرچه گرم و خشک ترین نقاط زمین را به ما داده و تبعاتی را از این ناحیه متوجه منطقه ما کرده است اما از سوی دیگر این یک شانس بزرگ را هم برای ما به حساب می آید.

وی می گوید: این ویژگی جغرافیایی باعث شده که بتوانیم بیشترین بهره برداری را از منابع خورشیدی داشته باشیم.

منطقه گردشگری استان کرمان

وی همچنین بیان می دارد: به دلیل شرایط توپوگرافی ایران همچنین وجود منابع آبی متنوع مثل دریاها،‌ دریاچه ها و تالابها و همچنین توزیع کشور در عرصه جغرافیایی و تحت تاثیر بودن از جریانات اقلیمی اطراف از شرایط مناسب و ظرفیتهای غیر قابل انکاری ما را بهره مند ساخته است.

وی می گوید: این در حالی است که به عنوان مثال اتحادیه اروپا به دنبال این است که بخشی از انرژی خود را از مناطق پرانرژی قاره آفریقا تامین کند و برای این کار پروسه چند ساله با اعتبار چند میلیارد یورویی در نظر گرفته تا از منابعی همچون انرژی خورشیدی نسبت به تامین انرژی خود استفاده کند.

این محقق و پژوهشگر می افزاید: دیگر کشورهای پرمصرف همچون هند و یا چین هم برای تولید انرژی از منابعی به جز سوخت های فسیلی برنامه های زیادی را در دست اجرا دارند.

تامین انرژی پاک باید دغدغه شود

جهانشاهی اظهار می کند: کشور ما نیز با توجه به اینکه با مصرف بالای انرژی روبروست به خصوص اینکه در تولید گازهای گلخانه ای و نیز بهره برداری نامناسب سهم قابل توجهی را در دنیا به خود اختصاص داده ایم می طلبد تا به شکل جدی و به عنوان یک دغدغه به این مورد توجه شود.

جهانشاهی بهره برداری از انرژی های خورشیدی، بادی و آبی و همچنین بهسازی و نوسازی صنایع به خصوص تغییر فرهنگ پرمصرفی و مصرف نادرست به سمت مصرف بهینه را از جمله راهکارهای موثر در این خصوص برشمرده و اظهار می کند: ظرفیتهایی مثل کویر لوت و مرکزی به عنوان شانسهای غیرقابل گذری در کشور محسوب می شوند که متاسفانه کمترین بهره را از آنها برده ایم.

جنگلهای استان کرمان

کارهایی به صورت پراکنده انجام می شود

وی در تحلیل وضع موجود کشور در زمینه ایجاد توسعه پایدار می گوید: نمی توان گفت این مسئله در حال حاضر دغدغه نیست اما آن جریان تاثیرگذارو مشخصی که در زمینه تحقق اهداف این مسیر باشد، وجود ندارد.

جهانشاهی با بیان اینکه در حال حاضر کارهایی به صورت پراکنده در سطح کشور در حال انجام است می گوید: نیروگاه بادی دشت نیشابور و یا تولید بخشی از انرژی از طریق سدها و یا برنامه ای که اکنون به منظور راه اندازی نیروگاههای الکتریسیته و مراکز تولید انرژی خورشیدی در حال پیگیری است از این قبیل اقدامات است که خوشبختانه شاهد توسعه سالیانه آن هستیم.



وی تاکید می کند: اما باید با شتاب و وسعت بیشتری این کار انجام پذیرد و اگر چه هزینه راه اندازی آن بسیار زیاد است اما در برابر نقشی که این دسته از فعالیتها در مسیر پایداری چه در کشور و چه در دنیا ایفا می کند ارزش قابل توجهی دارد.



غفلت از توسعه زیرساختهای نرم افزاری



این فعال زیست محیطی اظهار می کند: در این شرایط اما نکته ای که هنوز برنامه مشخص و تاثیرگذاری برای آن دیده نمی شود بحث توسعه زیرساختهای نرم افزاری است.

وی ادامه می دهد: به ویژه در زمینه مسایل فرهنگی و افزایش آگاهی جامعه نسبت به این مقوله برنامه مشخصی وجود ندارد آن هم در شرایطی که اصلی ترین نقش بر عهده جوامع است.

کرمان تصویری از ایران

این محقق و پژوهشگر در ادامه، به وضع موجود کرمان دراین زمینه اشاره و اظهار می کند: این استان به دلیل شرایط خاص خود، وضعیتی مشابه کشور دارد یعنی شرایط حاکم بر کرمان تصویری از ایران را در این پهنه به نمایش گذاشته است.

جهانشاهی می افزاید: اینکه بیش از 75 درصد این منطقه تحت تاثیر ارتفاعات و دامنه های آنهاست و یا وجود قله های بسیاری با ارتفاعی بیش از 3 و یا 4 هزار متر همچنین مناطق پست و وسیعی که به عنوان گودترین چاله های داخلی کشور محسوب می شوند در کنار پراکندگی استان در بیش از شش عرض جغرافیایی باعث شده این استان یکی از متنوع ترین مناطق کشور به حساب آید.

کوهستانهای کرمان

تغییر مسیرهای گردشگری ضروری است

وی می گوید: اما وضعیت کنونی کرمان به دلیل شرایط آب و هوایی که در چند سال گذشته مثل دیگر نقاط کشور، این استان را تحت تاثیر خود قرار داده، از حساسیت ویژه ای برخوردار است.

جهانشاهی ادامه می دهد: به خصوص، خشکسالیها شکنندگی محسوسی را در سطح استان ایجاد کرده که تحت تاثیر آن ما شاهد در معرض تهدید قرار گرفتن بخش قابل توجهی از پوشش گیاهی و نیز جانوری استان هستیم.

وی اضافه می کند: همچنین پدیده نامناسب بیابان زایی با سرعت بالایی درحال گسترش است.

این فعال زیست محیطی بیان می دارد: وقتی این حساسیت و شکنندگی مشاهده می شود بی شک در بسیاری از اموراتی که در شرایط عادی به آنها می پردازیم باید تجدید نظر کنیم.



وی اظهار می کند: به عنوان مثال باید در جهت تغییر مسیرهای گردشگری از مناطقی که از آسیب پذیری بالاتری برخوردارند به سمت مناطقی که دامنه تحمل بیشتری دارند برنامه ریزی کنیم.

جهانشاهی اضافه می کند: همچنین می توانیم با به کار گیری اهرم هایی همچون دریافت هزینه ورود و کاهش خدمات گردشگران را مجبور به استفاده کمتر از این مناطق بکنیم تا زمانی که شرایط مناسب شود.

این فعال گردشگری همچنین درباره گروههای درگیر در بحث توسعه پایدار می گوید: چون این یک مفهوم کلی است با مشارکت همگانی تحقق می یابد و شاید اصلی ترین راهبرد انجام وظایف به بهترین شکل و در مسیر اصولی برای همه بخش ها باشد.

پرهیز از نگاه صرف به کارآیی اقتصادی منابع طبیعی

جهانشاهی به نقش ارگانهای فرهنگی و رسانه ملی در این زمینه اشاه و اظهار می کند: در کنار آن، ‌برنامه ریزان کار بلد و مدیران کارآمد هم نقش مهمی بر عهده دارند.

وی تصریح می کند: باید توجه اصلی ما در انجام هر فعالیتی به مسایل زیست محیطی باشد.

وی می گوید: تجربه 300 ساله غرب اکنون به ما نشان می دهد که آن نگاه صرفا اقتصادی و مصرف گرایانه به منابع طبیعی چه وضعیتی را به وجود آورده است و این راه را به ما نشان می دهد.

این محقق و پژوهشگر تاکید می کند: نباید در انجام فعالیت های مختلف صرفا به کارآیی اقتصادی منابع طبیعهی بپردازیم.

او می گوید: این بدین معناست که آن نگاه حاکی از ارزشگذاری در مسیر پایداری را باید جدی تر مورد توجه قرار دهیم.

جهانشاهی ادامه می دهد: ما کشور ثروتمندی هستیم که باید قدر این نعمت های خدادادی را بدانیم و قطعا هر چه که ما بهتر و در مسیر پایدارتری از منابع طبیع مان استفاده کنیم علاوه بر بهبود کیفیت زندگی همه مردم کشور درمنطقه نیز تاثیر بیشتری خواهیم داشت.