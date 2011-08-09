اختصاص پنج میلیارد ریال برای ایجاد زیرساختهای منطقه ویژه اقتصادی سلماس

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر آقایی ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان سلماس افزود: زیر ساختهای اولیه برای احداث منطقه ویژه از جمله تهیه زمین در 150 هکتار و تهیه نقشه به پایان رسیده و مساحت فاز اول آن نیز تا هزار هکتار قابل توسعه است.

وی از آغاز واگذاری زمینهای منطقه ویژه اقتصادی سلماس به سرمایه گذاران از سال 91 خبر داد و بیان داشت: زیرساختها و تاسیسات زیربنایی منطقه به واسطه نزدیکی اراضی آن به خطوط انتقال نیرو، مخابرات و لوله آب و گاز فراهم است.

نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مذاکره با سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این منطقه آغاز شده، اظهار داشت: با توجه به موقعیت مناسب کشاورزی و دامپروری سلماس، مواد غذایی، صنایع تبدیلی و بسته بندی از اولویتهای سرمایه گذاری در منطقه محسوب می شوند.

آقایی همچنین از اختصاص پنج میلیارد ریال اعتبار برای ساماندهی به راهها روستایی سلماس خبر داد و گفت: این اعتبارات از سوی ستاد ریاست جمهوری برای زیر سازی و آسفالت راههای روستایی اختصاص یافته است.

آغاز فعالیت رسمی بازارچه مرزی کوزه رش طی شش ماهه اول سال 90

فرماندار سلماس نیز در این جلسه از آغاز عملیات اجرایی منطقه ویژه اقتصادی این شهرستان خبر داد و گفت: با توجه به نزدیکی این منطقه به شبکه راه آهن سلماس و اتصال شبکه ریلی به نقطه مرزی ترکیه، مسیر ورود به بازارهای اروپایی سهل و تجارت با این بازار گسترده رونق خواهد گرفت.

مرتضی نظری با اشاره به اینکه منطقه ویژه اقتصادی سلماس در 10 کیلومتری زیستگاههای مهم جمعیتی قرارداشته و همین امر موقعیت ممتازی به منطقه برای بازاریابی و توسعه تجارت ایجاد کرده است، بیان داشت: همچنین بازارچه مرزی کوزه رش سلماس نیز فعالیت خود را از شش ماهه اول سال 90 به طور رسمی آغاز خواهد کرد.

این مسئول از اجرای 130 طرح عمرانی در این شهرستان خبر داد و بیان داشت: این طرحها با اعتبار 113 میلیارد ریال در حال اجرا هستند.

حجت الاسلام موسوی امام جمعه سلماس هم در این جلسه بر توسعه همه جانبه این شهرستان و خدمت رسانی به مردم با همکاری مناسب و یکپارچگی تمام مسئولان تاکید کرد.