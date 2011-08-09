به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا نوروزی افزود: با توجه به اینکه برخی از اعضای جامعه پزشکی از پوشش بیمه‌های پایه برخوردار نیستند در مواجهه با تعدادی از بیماریها به ویژه بیماریهای صعب‌العلاج مانند سرطانها، ام‌ اس و سایر بیماریهای مزمن، قادر به پرداخت کلیه هزینه‌های درمانی نیستند.

وی گفت: به همین علت، صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی از ابتدای سال جاری بخش قابل توجهی از هزینه‌های دارویی و درمانی این بیماران که تحت پوشش بیمه نظام آسایش صندوق تعاون و رفاه هستند را پرداخت می‌کند.

نوروزی همچنین از تلاش این صندوق برای حذف سقف زمانی بیمه مسؤولیت مدنی جامعه پزشکی خبر داد و اظهار کرد: یکی از مشکلات بیمه‌های مسئولیت جامعه پزشکی وجود سقف 4 ساله زمانی برای پوشش بیمه ‌شدگان است که در حال حاضر با مذاکرات صورت گرفته توسط صندوق رفاه و تعاون با برخی از بیمه‌ها این سقف از 4 سال به 10 سال افزایش یافته و تلاش می‌کنیم که به زودی شاهد حذف کامل سقف زمانی تعهدات بیمه‌ای مسئولیت کاری جامعه پزشکی باشیم.

مدیر عامل صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی همچنین از پیگیری به روز شدن تعهدات بیمه‌ای مسئولیت پزشکان و پرداخت این تعهدات به صورت یوم‌الادا از سوی بیمه ‌گذاران توسط این صندوق خبر داد.

تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری، فعالیت در زمینه مسکن و ساخت مراکز فرهنگی و آموزشی، ارایه خدمات تفریحی و گردشگری و... از دیگر اقدامات در دست اجرای صندوق رفاه و تعاون عنوان شد که از سوی صندوق تعاون و رفاه سازمان و به منظور جلب حمایت و مشارکت بیش از پیش جامعه پزشکی در حال پیگیری و اجرا است.