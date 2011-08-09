"خاک خوب" از مجموعه "وقت خوب بیداری" کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم تلویزیونی چهارمین قصه از این فیلم‌ها است که به تهیه کنندگی هادی افشار در قزوین تولید می‌شود. "خاک خوب" قصه‌های آدم‌هایی است که برای رسیدن به آمال و آرزوهایشان دنبال نداشته‌هایی هستند که سرابی بیش نیست و موجب غفلت و نادیده گرفتن از داشته‌هایشان می‌شود.

آرش در آستانه ازدواج با نامزدش لیلا با دعوت نامه‌ای روبرو می‌شود که مبنی بر ترک دیار و سفر به غرب برای ادامه تحصیل و فعالیت‌های فیزیک هسته‌ای است. این امر موجب به هم خوردن برنامه‌های ازدواج و روابط خانوادگی آنها می‌شود.

در این فیلم که توسط قاسم انصاری به نگارش درآمده و عباس مرادیان آن را بازنویسی کرده است، نازنین کریمی و نوید ابتدایی، نقش لیلا و آرش را بازی می‌کنند.

حسین توشه، صفا آقاجانی، قدرت صالحی، امیر غریب‌زاده وتعدادی از بازیگران قزوین در کنار بازیگران اصلی سه فیلم قبلی، کاظم بلوچی، مینا نوروزی، فقیه سلطانی، مهدی صبایی، مریم کاویانی، علی افشار، کیمیا کلانتری و آناهیتا رکنی که در این فیلم مهمان هستند، به ایفای نقش می‌پردازند.

علاوه بر پایان تدوین "پدر خوب" به کارگردانی کاظم بلوچی تصویربرداری فیلم "خانه خوب" به کارگردانی عباس مرادیان هفته گذشته در باغ مینودر به پایان رسید و تصویربرداری "صدای خوب" به کارگردانی قاسم انصاری همچنان ادامه دارد. تدوین همزمان این فیلم‌ها نیز توسط جواد افشار و میلاد مظاهری در حال انجام است.