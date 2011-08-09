خشم انگلیسی ها از نابرابری اقتصادی/ انتظار گسترش اعتراضات می رود

"گونار وستبرگ" در گفتگو با خبرگزاری مهر در پاسخ به این پرسش که "منشا ناآرامی و خشونت ها در انگلیس چیست؟" گفت: مشکلات اجتماعی و نابرابری های اقتصادی دلیل اصلی ناآرامی ها در انگلیس است، چنانچه هر روز شاهد افزایش نرخ بیکاری و نارضایتی مردم از عملکرد دولت در زمینه اقتصادی هستیم.

وی افزود: مشکلات اقتصادی باعث شده تا جوانان انگلیسی روانه خیابانها شوند و با به آتش کشیدن اتوبوس و خودروها و غارت اموال مغازه ها نارضایتی خود را از عملکرد دولت نشان دهند. این مشکلات همچنین بر فشارهای روانی جوانان افزوده و باعث افسردگی بسیاری از آنها شده است.

تاکید کرد: موضوع افزایش شهریه دانشگاهها یکی از موضوعاتی است که باعث برانگیخته شدن خشم انگلیسی ها از سیاست های "دیوید کامرون" نخست وزیر شده است. هزینه تحصیل در رشته های مختلف دانشگاهی نزدیک به سه برابر یعنی بیش از 14 هزار دلار شده و بودجه دانشگاه ها نیز کاهش می یابد.

گونار وستبرگ گفت: همچنین طرح ریاضت اقتصادی و افزایش مالیات ها و کم کردن هزینه های رفاهی و صرف این مبالغ هنگفت در جنگ باعث تظاهرات ضد دولتی در لندن و مناطق "پکام"، "لوییشام"، "کرویدون"، "دپتفورد" در جنوب لندن، "هکنی" در شرق لندن و بریستول شده است.

گونار وستبرگ در رابطه با چشم انداز ناآرامی ها و گسترش دامنه تظاهرات مردم لندن به دیگر شهرهای انگلیس گفت: هنوز بسیار زود است تا درباره گسترش دامنه این تظاهرات تصمیم گرفت اما به دلیل نابرابری های اقتصادی امیدوارم تا دامنه آن به دیگر شهرها و مناطق انگلیس گسترش یابد.

پیش بینی می شود کاهش هزینه های دولت انگلیس تا سال 2015 میلادی موجب بیکاری بیش از 300 تا 500 هزار نفر در بخش عمومی شود و رشد اقتصادی بریتانیا در سال 2011 به 2.3 درصد و در سال 2012 به 2.2 درصد برسد.

مرکز تحقیقات اقتصادی و بازرگانی انگلیس نیز اعلام کرد احتمال اینکه افزایش بیکاری و رشد تورم موجب وقوع موج دوم بحران اقتصادی در انگلیس شود بالای 20 درصد است. این موسسه تحقیقاتی افزود رشد اقتصادی انگلیس امسال به 1.1 درصد خواهد رسید. این رقم در گزارش قبلی این موسسه که ماه اکتبر منتشر شد 1.3 درصد اعلام شده بود.