خانواده بیماران شهرستانی مجبورند در خیابانهای تهران بخوابند

فتح الله روشن ضمیر، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات جراحی کودکان به خبرنگار مهر گفت: من حداقل صدها مورد را در بیمارستان مفید دیده ام که خانواده کودکان بستری شده در خیابان چادر زده و یا در اتومبیل می خوابند چون قیمت کرایه اتاق در تهران بسیار گران است!

این فوق تخصص جراحی اطفال معتقد است که باید حداقل امکانات در محل به بیمار داده شود و بیمارستانهایی باشند که بیماران کم بضاعت و بی بضاعت بتوانند به آن مراکز مراجعه کنند.

وی گفت: سازمانهایی که وظیفه خدمات اجتماعی دارند و یا مراکزخیریه، حسینیه ها و مساجد می توانند نزدیک هر بیمارستان، ساختمانهایی را برای اقامت خانواده بیماران شهرستانی اختصاص دهند.

رئیس سابق دانشکده علوم پزشکی اهواز تصریح کرد: شرکتهایی مانند شرکت نفت خدمات پزشکی بسیار مناسبی را در محل به کارمندان خود ارائه می کند و اگر بیماری را به تهران می فرستد امکانات اقامتی نیز در اختیار او قرار می دهد. بنابراین اگر شرکت نفت در نمونه کوچکی می تواند این کار را انجام دهد پس حتما می توان این طرح را در ابعاد پیشرفته تر و وسیعتر در شهرهای بزرگ نیز پیاده کرد.

روشن ضمیر پیشنهاد داد: موسسات خیریه می توانند ساختمانهایی را به منظور اقامت خانواده بیماران در اختیار مراکز درمانی قرار دهند حتی می توان از ظرفیت حسینیه ها و مساجد نزدیک بیمارستانها نیز استفاده کرد و این مراکز خدمات اقامتی را حتی در حد یک یا دو روز ارائه کنند.

وی گفت: سازمانهایی مانند رفاه، تامین اجتماعی و بیمه های خدمات درمانی نیز می توانند به این منظور خدمات رسانی کنند. اگر بیمه ها پوشش درمانی مناسبی مطابق با نرخ خدمات ارائه کنند و یا نرخ واقعی بیمه ها اعلام شود می تواند کمک زیادی به خانواده بیماران کند.

این استاد دانشگاه بیان کرد: شرکتهای خدمات درمانی می توانند همانطور که پول بیمه را شارژ می کنند، اعتباری بابت اقامت در مسافرخانه های درجه دو را نیز بپردازند.

وی ادامه داد: در خارج از کشور در کنار بیمارستانها هتلهایی وجود دارد که خانواده بیماران در آنجا اقامت می کنند حتی اگر بیماری فرد طوری باشد که بتواند در کنار خانواده اش در هتل بماند پزشک بیمارستان نزد او می رود.

وی درباره تیم جراحان و فوق تخصصان که چندی پیش برای معاینه بیماران محروم استان کهگیلویه و بویراحمد از جمله روستانشینان گاودانه به این استان سفر کرده بودند گفت: سابقه تشکیل تیم اضطراری متخصصان پزشکی، به قبل از انقلاب برمی گردد. در زمان جنگ نیز تیم های پزشکی در بحبوحه جنگ فعالیت می کردند و اگر مجروحی در خانه ها بود حتما به منزل آنها برای مداوا می رفتند بنابراین ریشه شکل گیری تیمهای پزشکی به آن دوران برمی گردد اما بعدها با تشکیل جهاد سازندگی این موضوع با جدیت دنبال شد.

روشن ضمیر افزود: اصل طبابت این است که طبیب باید تامین باشد نه اجیر. چون اگر تامین باشد بی درنگ و بی وقفه به بیمار خدمات می رساند.