احداث مجتمع فرهنگی و ایجاد فضای ورزشی در توس اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی صبح سه شنبه در مراسم بهره برداری عملیات گازرسانی شهر توس و روستاهای اطراف این شهر اظهار داشت: همت مسئولان استان، رسیدگی به وضعیت خدماتی و فرهنگی توس است، بطوریکه این شهر در شان فردوسی شاعر حماسه سرای ایران باشد.

وی تصریح کرد: با توجه به سفر مقام معظم رهبری به شهر توس در سال های گذشته و دستوراتی که ایشان در خصوص این منطقه صادر کرده اند کارگروهی در استان تشکیل خواهد شد که مطالبات رهبری را پیگیری و محقق کند.

وی ضمن تقدیر از همکاری دستگاه های مرتبط در حوزه گازرسانی به این منطقه اظهار کرد: با توجه به بافت تاریخی منطقه توس، گاز رسانی به این شهر با محدودیت های مواجه بود که باعث تاخیر در تصویب این پروژه شده است.

صلاحی افزود: با توافق صورت گرفته با مسئولان در تهران مقرر شد، با رعایت ضوابط میراث فرهنگی این امر محقق شود که با همکاری خوب میراث فرهنگی و شرکت گاز خراسان رضوی پس از گذشته حدود 6 ماه از کلنگ زنی این پروژه شاهد بهره برداری آن هستیم.