بیمه ‌شدگان نظام پزشکی از پرداخت فرانشیز معاف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا نوروزی با اعلام این خبر گفت: صندوق رفاه و تعاون سازمان نظام پزشکی با گسترش فعالیت‌های اقتصادی و رفاهی خود سعی دارد با ارایه خدمات ملموس در جهت نیازهای جامعه پزشکی، حمایتهای اعضای سازمان نظام پزشکی را بیش از پیش جلب نموده و به شایستگی پاسخگوی اعتماد آنان باشد.

وی افزود: یکی از دغدغه‌های اساسی جامعه پزشکی استفاده از خدمات بیمه‌ای است و با توجه به اینکه بیمه نظام آسایش صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی، خدمات بیمه‌ای مکمل برای جامعه پزشکی ارایه می‌دهد، در چند ماهه اخیر تحولی در ارایه خدمات بیمه‌ای اعضای جامعه پزشکی ایجاد نموده‌ایم.

نوروزی افزود: برای اولین بار در تاریخ بیمه‌ای کشور، با مساعدت رئیس کل سازمان نظام پزشکی و همکاری اعضای هیئت مدیره صندوق تعاون و رفاه و نیز حمایت بیمه ایران، از ابتدای سال جاری فرانشیز خدمات درمان تمامی بیمه شدگان بیمه نظام آسایش که از اعضای جامعه پزشکی هستند توسط صندوق تعاون و رفاه پرداخت می‌شود که این موضوع باعث صرفه‌جویی 30 درصدی هزینه خدمات درمانی در بین بیمه‌شدگان بیمه نظام آسایش خواهد شد.

وی اضافه کرد: با توجه به فقدان پوشش بیمه‌های پایه‌ای جهت برخی از اعضای جامعه پزشکی کشور، مبلغ فرانشیز پرداخت شده توسط این افراد در مراکز درمانی قابل برگشت نبود به همین علت و با توجه به نیاز اعضا، صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی از این پس پرداخت فرانشیز بیمه‌شدگان بیمه نظام آسایش را تقبل خواهد کرد.