اولین پایانه فروش سفر کارت ملی در قزوین راه اندازی شد

اسدالله یبرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به تعطیلات تابستان و حجم زیاد سفر در این ایام و استقبال استفاده از سفر کارت ملی در تاسیسات گردشگری اولین دستگاه pos بی سیمی سفر کارت ملی در مجتمع مهتاب واقع در کیلومتر 25 اتوبان قزوین به رشت نصب و راه اندازی شد.

بیرانوند با اشاره به قابلیت‌های دستگاه بی سیم سفر کارت ملی افزود: مزیت دستگاه پایانه فروش بی سیم سفر کارت ملی نسبت به دیگر دستگاه‌ها، قابلیت پذیرش کلیه کارت‌های عضو شبکه شتاب است که گردشگران می‌توانند از خدمات این دستگاه بهرمند شوند.

وی همچینین تصریح کرد: در حال حاضر استان قزوین دارای رتبه سوم کشوری در ارائه خدمات سفر کارت ملی است و 45 دستگاه pos نیز به مشتریان خدمات ارائه می‌ کند که با راه اندازی دستگاه بی سیم نیز امیدواریم بتوانیم جهت استفاده صحیح از این امکانات برای رفاه حال گردشگران در توسعه بازار گردشگری گام موثری برداریم.