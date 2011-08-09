جلسات تفسیر سوره "انفال" در بقاع متبرکه خراسان‌ جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام محمد طاهر گرایلی پیش از ظهر سه شنبه در محل انس با قرآن در مزار شهدای دره شیخان بیرجند اظهارداشت: اداره کل اوقاف استان در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری اقدام به برگزاری جلسات تفسیر در سطح استان کرده است که با برنامه ریزی های انجام شده در ماه مبارک رمضان برگزاری کلاس تفسیر با محوریت سوره انفال در سطح بقاع و اماکن متبرکه استا انجام می پذیرد.

وی با اشاره به اینکه نهادینه کردن فرهنگ تفسیر قرآن نیاز به حمایت و کمک تمامی اقشار جامعه دارد، بیان کرد: این عامل مستلزم در نظر گرفتن موقوفات بیش‌تر در زمینه تفسیر آیات الهی است.

حجت الاسلام گرایلی گفت: علم تفسیر در مقایسه با علوم دیگر از اهمیت و جایگاه عظیمی برخوردار است و از علل مهم نیازمندی به تفسیر، ضعف دانش بشر است.

وی ادامه داد: فهم قران منوط به برخورداری معلومات مختلفی است که فقدان هر یک، فهم مقصود خداوند از الفاظ و عبارات قرآن را دچار ابهام ساخته و نیازمندی به تفسیر را ضروری می‌ سازد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی تصریح کرد: قرآن کریم، در بیان مطالب، از حداقل الفاظ و جمله‌ها برای قالب ریزی معانی عمیق استفاده کرده است.

حجت الاسلام گرایلی بیان داشت: این کتاب تمام معارفی را که بشر برای سعادت خویش به آن نیازمند است، در حجم نسبتا کمی از الفاظ و عبارات ارائه کرده است و این امر سبب شده که فهم بخشی از آیات نیازمند تأمل و دقت بیشتر و تحقیق عمیق‌تری برای پی بردن به مقصود خدا باشد و از این رو ضرورت تفسیر را ایجاب می ‌کند.

وی همچنین از برگزاری مسابقه کتابخوانی با عنوان دقایقی با قرآن کریم در سطح بقاع و اماکن متبرکه خراسان جنوبی خبر داد و افزود: مسابقه کتابخوانی با عنوان دقایقی با قرآن کریم تالیف حجت الاسلام محسن قرائتی با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی و انس بیشتر جوانان با مفاهیم قرآنی از جمله برنامه های سازمان اوقاف و امور خیریه در ماه مبارک رمضان برگزار می شود.

وی بیان کرد: از محتوای کتاب 45 سوال طرح شده که علاقه مندان می توانند پاسخنامه خود را تا تاریخ یکم مهرماه به آدرس قم- صندوق پستی 168-137135 ارسال نمایند.

وی در خصوص جوایز این مسابقه گفت: 10 کمک هزینه حج عمره، 100 کمک هزینه عتبات عالیات، 50 کمک هزینه سوریه، 50 کمک هزینه مشهد مقدس و جوایز ارزشمند فرهنگی به نفرات برگزیده از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور اهدا خواهد شد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی از برپایی نمایشگاه‌ "درس زندگی" ویژه ماه مبارک رمضان در امامزادگان استان نیز خبر داد و ادامه داد: نمایشگاه درس زندگی با هدف ترویج و تبلیغ سبک زندگی اسلامی و ایرانی و همچنین آشنایی مردم با دعای مکارم الاخلاق برپا شده است.