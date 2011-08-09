نمایشگاه بین المللی قرآن در کشورهای اسلامی برپا شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ابطحی با بیان اینکه رمضان، ماه نزول قرآن است، گفت: این ماه بهترین فرصت برای برپایی نمایشگاه قرآن است، البته این سخن بدین معنا نیست که در طول سال نیازی به برپایی نمایشگاه‌های قرآنی وجود ندارد.



نمایشگاه قرآن موفق بوده است



وی افزود: تجربه نشان داده که برپایی این نمایشگاه بسیار موفق بوده و مورد استقبال گسترده مردم به ویژه قشر مذهبی قرار گرفته است و حتی کسانی که زیاد نزدیک به قرآن نیز نبودند، از این نمایشگاه بازدید کرده‌اند.



ابطحی با اشاره به بخش‌های مختلف نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن و نیز با مهم و ارزشمند توصیف کردن برگزاری نشست‌های تخصصی در این نمایشگاه، اظهارداشت: با وجود اینکه در تابستان قرار داریم، ولی قطعاً در سال جاری نیز شاهد حضور گسترده مردم در نمایشگاه بین‌المللی قرآن خواهیم بود.



این عضو فراکسیون قرآن و عترت مجلس با تأکید بر اینکه می‌توان نمایشگاه قرآن را به صورت استانی و شهرستانی نیز برپا کرد، گفت: از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه قرآنی آن می‌خواهم همت خود را در این راستا بکار گیرند.



اختصاص نیم درصد بودجه دستگاه ها به فعالیت های قرآنی



ابطحی با تقدیر از دست‌اندرکاران برپایی نمایشگاه بین‌المللی قرآن، به حمایت‌های گسترده مجلس از فعالیت‌های قرآنی اشاره کرد و افزود: ما در بودجه سال جاری نیم‌درصد از اعتبارات دستگاه‌ها را به فعالیت‌های قرآنی اختصاص داده‌ایم که کار بزرگی است و حالا باید دستگاه‌ها را مجبور به تخصیص این بودجه کنیم.



وی با تأکید بر اینکه نباید در عرصه کارهای قرآنی و فرهنگی از کشورهای منطقه عقب بمانیم، اظهار داشت: امروز شاهدیم که عربستان برای تبلیغ یک دین و فرقه جعلی چه بودجه‌هایی هزینه می‌کند در حالی که در این زمینه ما عقب مانده‌ایم بنابراین معتقدم که می‌توانیم نمایشگاه قرآن را به صورت بین‌المللی در دیگر کشورهای اسلامی نیز برپا کنیم.

