فروش اوراق مشارکت راه مناسبی برای اتمام پروژه مترو شیراز است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پاک فطرت بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگارن تاکید کرد: برای ساختن شیرازی آباد و استفاده از تکنولوژیهای روز دنیا باید قدمهای بزرگ برداشت که متاسفانه برخی در این راستا کوتاهی می کنند.

وی در خصوص وضعیت قطار شهری شیراز نیز یادآورشد: این پروژه مدتهای فراوانی است که وضعیت تردد شهر شیراز را بر هم زده و باید هرچه سریعتر به پایان برسد ولی باید توجه داشت که پایان یافت این بحث به اعتبار فراوان نیاز دارد.

شهردار شیراز با اشاره به اینکه طرح فروش اوراق مشارکت یکی از راه های مناسب تهیه اعتبارات به غیر از اعتبارات دولتی است، افزود: تاکنون از فرصتهایی که دولت در اختیار ما قرار داده استفاده نکردیم ولی این بار باید چنین فرصتی را قدردانی کنم زیرا با استفاده از فروش اوراق مشارکت می توانیم به راحتی خلع کمبود اعتبارت این پروژه را برطرف کنیم.

پاک فطرت یادآور شد: در تمامی کلانشهرهای دنیا از سیستمهای درآمدزایی استفاده کرده اند ولی امروز در کلانشهر شیراز باید از مرحله اول برای برخی از افراد توضیح داد که این روش درآمدزایی به نوعی شراکت مردم در طرح های عمرانی کلانشهر است.

وی در پاسخ به این سئوال که "چرا اعضای شورا به دو فوریت این طرح رای ندادند"، گفت: شاید باید چند روز قبل مدیر قطار شهری جلسه ای را با اعضای شورای شهر برگزار می کرد و طرح را به طور کامل برای این افراد توضیح می داد که البته اگر هم چنین نشده باید منافع شهر در نظر گرفته شود.