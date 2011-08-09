حفظ امانت از ملزومات کار خبرنگاری است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدشهاب الدین صدر شب گذشته در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار، شغل خبرنگاری را از مشاغل سخت عنوان کرد و گفت: با توجه به نظام مردم سالاری کشور و با توجه به این موضوع که ارکان نظام براساس آرای عمومی تعیین می‌شود، به صورت سالانه به آرای مردم در کشور مراجعه می‌شود.

وی ادامه داد: طی 32 سال پس از انقلاب هر ساله انتخابات سراسری در کشور انجام می‌شود و مراجعه به آرای مردم براساس این انتخابات صورت می‌گیرد. در چنین جامعه‌ای ضرورت اطلاع رسانی بیش از جاهای دیگر احساس می‌شود. بیان حقایق، رویدادها و... در اطلاع رسانی‌ها، مهم و حساس است و لازم است به اهمیت موضوع اطلاع رسانی بیشتر از گذشته توجه شود.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: در حال حاضر اطلاع رسانی، تنویر افکار عمومی و چگونگی انتقال مطالب مختلف به مردم برای تصمیم گیری آن‌ها در مسایل اساسی کشور نقش مهمی دارد. گاهی ممکن است این تصمیم‌گیری‌ها در پای صندوق‌های رای باشد و گاهی هم ممکن است رای‌گیری انجام نشود. در مجموع یکی از ملزومات کار خبرنگاری و اطلاع رسانی حفظ امانت است.

وی با بیان اینکه یکی از ویژگیهای خبرنگاران ما آن است که امانت‌دار اخبار هستند، گفت: نکته‌ای که در امر اطلاع رسانی تعیین کننده است به روزبودن و به هنگام بودن این موضوع است. در جامعه‌ای که دائما بحث‌های سیاسی و انتخابات مطرح است آن‌چه که مهم است آن است که به تعهد حرفه‌ای خود پایبند باشیم؛ چرا که هدف ما ارتقای سطح آگاهی عمومی مردم و ارتقای سطح اطلاعات مردم برای تصمیم‌گیری‌هاست و باید در این زمینه رعایت امانت را داشته باشیم.

وی افزود: علت اینکه شغل خبرنگاری جزو مشاغل مشکل است آن است که برای تهیه خبر مشکلاتی وجود دارد و پس از آن نیز مشکلات بسیار پیچیده‌تری در مورد چگونگی انتقال این خبر مطرح است.

نایب رئیس مجلس با اشاره به چگونگی اطلاع رسانی در کشور در سالهای قبل از انقلاب گفت: اکنون نحوه اطلاع رسانی در کشور تغییر یافته است.

صدر ادامه داد: در طول سالهای پس از انقلاب، نظام، انقلاب و مردم دستاوردهای بزرگی را به دست آوردند، اما باید توجه کرد که هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.

مراسم گرامیداشت روز خبرنگار با حضور رئیس کل و مسئولان سازمان نظام پزشکی، رئیس و اعضای شورای سیاستگذاری سلامت صداوسیما و جمع کثیری از دبیران و خبرنگاران رسانه های کشور در سازمان نظام پزشکی برگزار و پس از آن مراسم معنوی نماز و افطار برپا گردید.