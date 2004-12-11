اشتباهات اصفهانيان تعمدي نبود / كاظميان بيست دقيقه دير اخراج شد

دكتر پرويز سيار كارشناس با سابقه داوري با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" افزود: البته در مجموع اصفهانيان به خوبي از عهده قضاوت اين ديدار برآمد و اگر اشتباهاتي داشت ، اين اشتباهات سهوي بوده و خوشبختانه تاثيري در نتيجه بازي نداشت، ضمن اينكه كمك هاي او آقايان نجاتي و جعفري نيز در كار قضاوت اين ديدار به خوبي به داور كمك كردند و بايد از قضاوت خوب آنها نيز در اين ديدار ياد كرد .

سيار با اشاره به مسائل داوري ديدار پاس و پرسپوليس اظهار داشت : دقيقه 22 جواد كاظميان در شرايطي كه هيچ شانسي براي تصاحب توپ نداشت از پشت بر روي خداداد عزيزي مرتكب خطا شد كه جريمه اين حركت تنها كارت قرمز بود، ولي اصفهانيان در اين صحنه با اغماض به كاظميان كارت زرد نشان داد در صورتيكه اگر او كاظميان را با كارت قرمز جريمه مي كرد عملكردش قانوني تر بود و هيچ كارشناسي هم نمي توانست در مورد اين تصميم به او ايراد بگيرد .

اين كارشناس داوري تصريح كرد : اگر بنده نسبت به اينگونه صحنه ها سختيگري مي كنم تنها به اين دليل است كه بازيكنان ما ياد بگيرند كه در بازيهاي بين المللي داوران بدون كوچكترين اغماضي چنين صحنه هايي را با كارت زرد جريمه مي كنند و تيم ملي كه در آستانه مسابقات مرحله دوم جام جهاني قرار دارد در صورت رعايت نكردن اينگونه مسائل كوچك مي تواند متحمل خسارت هاي جبران ناپذيري شود .

وي با بيان اينكه اخطار دوم به جواد كاظميان كاملا قانوني و درست بود اظهار داشت: هر چند شايد خود اصفهانيان هم از اينكه مجبور است كاظميان را به دليل بيرون آوردن پيراهنش از زمين اخراج كند كمي ناراحت بود، ولي او بايد قانون را اجرا مي كرد و اگر تصميمي غير از اين مي گرفت خلاف قانون عمل كرده بود و مورد باز خواست قرار مي گرفت.

كارشناس داوري فوتبال همچنين به صحنه خطاي علي جانملكي بر روي مهرداد اولادي اشاره كرد و گفت : مهاجم پرسپوليس در اين صحنه رو به دروازه حريف موقعيت مناسبي داشت و حتي مي توانست با ورود به محوطه جريمه يك ضربه پنالتي بدست آورد و به همين دليل اين خطا بايد با يك كارت زرد جريمه مي شد كه اصفهانيان از دادن كارت زرد به جانملكي دريغ كرد.

دكتر سيار در مورد قضاوت نيمه دوم اين ديدار تاكيد كرد: در نيمه دوم بازي سنگين تر شد و طبيعي است كه كار قضاوت هم سخت شود . در دقيقه 9 بازي داور به درستي به محمد محمدي براي تعلل در شروع بازي تذكر داد و اين يكي از نكات مثبت داوري آقاي اصفهانيان بود كه در كلاسهاي توجيهي همواره روي آن را به داوران تاكيد مي كنيم .

وي با بيان اينكه اخطار به ميثم منيعي كمي شتابزده صورت گرفت يادآور شد : در اين صحنه منيعي قصد سد كردن مقابل پژمان جمشيدي و جلوگيري از دريبل دو طرفه او را نداشت ولي داور چنين تشخيصي داشت و به او كارت زرد نشان داد كه به نظر من اين كارت درست نبود .

وي در پايان گفت : در مجموع اصفهانيان قضاوت خوب و عادلانه اي داشت و به خوبي از پس اين ديدار سنگين برآمد و با كمترين اشتباهات كه تاثيري هم در نتيجه بازي نداشت كارش را به پايان برد.