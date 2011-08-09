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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۵۲

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"دبکا فایل" مدعی کشته شدن وزیر دفاع برکنار شده سوریه شد

"دبکا فایل" مدعی کشته شدن وزیر دفاع برکنار شده سوریه شد

یک سایت صهیونیستی مدعی شد که وزیر دفاع سابق سوریه 9 ساعت پس از برکناری از سمت خود کشته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت صهیونیستی "دبکا فایل" نزدیک به موساد مدعی شد "علی حبیب" 9 ساعت پس از برکناری از وزارت دفاع توسط گروهی ناشناس تیرباران شده است.

سایت مذکور همچنین مدعی شد که از منابع سوری نقل می کند و کشتن وی به دلیل اختلافات داخلی در ارتش سوریه بر سر نوع برخورد با معترضین صورت گرفته است.

دبکا فایل همچنین ادعا کرد که وزیر دفاع سابق سوریه قصد کودتا علیه بشار اسد رئیس جمهور سوریه را داشته است. گفتنی است بشار اسد در آخرین اقدام اصلاحی خود در راستای پاسخگویی به خواسته های مردمی "علی حبیب" را از وزارت دفاع برکنار و داود راجحه را به عنوان وزیر دفاع جدید سوریه معرفی کرد.

کد مطلب 1379501

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