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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۰۲

انگلیس در بحران و خشونت/

خشم کامرون و دستور برخورد با "مشت آهنین"/ همه را بازداشت می کنیم

خشم کامرون و دستور برخورد با "مشت آهنین"/ همه را بازداشت می کنیم

نخست وزیر انگلیس که لحظاتی قبل پس از اتمام جلسه ویژه امنیتی این کشور در برابر خبرنگاران حاضر شده بود به عاملان حوادث اخیر و آشوبهای این کشور هشدار داد که منتظر پاسخ محکم نیروهای امنیتی بریتانیا باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری بی.بی.سی، "دیوید کامرون" با اعلام این مطلب در ادامه گفت: به مردم انگلیس قول می دهم که تمامی عوامل آشوب های اخیر به سزای اعمال خود برسند، بنابراین آشوبگران منتظر بازداشت های بیشتر باشند.

نخست وزیر انگلیس در ادامه هشدار داد: آشوبگران بدانند که از این پس نیروهای امنیتی با تمام توان خود با آنها برخورد خواهند کرد.

انگلیس از سه روز قبل شاهد بروز اعتراض و آشوب در اغلب شهرهای خود بوده است، اعتراضاتی که منجر به به آتش کشیدن ساختمان ها و فروشگاه ها و به سرقت رفتن اجناس آنها شده است.

در پی این آشوبها تا کنون بیش از 500 نفر توسط نیروهای پلیس انگلیس بازداشت شده اند و نیروهای امنیتی با باتوم، خودروهای زرهی و سگ به مردم حمله کرده است.

کد مطلب 1379503

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