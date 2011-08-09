خشم کامرون و دستور برخورد با "مشت آهنین"/ همه را بازداشت می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری بی.بی.سی، "دیوید کامرون" با اعلام این مطلب در ادامه گفت: به مردم انگلیس قول می دهم که تمامی عوامل آشوب های اخیر به سزای اعمال خود برسند، بنابراین آشوبگران منتظر بازداشت های بیشتر باشند.

نخست وزیر انگلیس در ادامه هشدار داد: آشوبگران بدانند که از این پس نیروهای امنیتی با تمام توان خود با آنها برخورد خواهند کرد.

انگلیس از سه روز قبل شاهد بروز اعتراض و آشوب در اغلب شهرهای خود بوده است، اعتراضاتی که منجر به به آتش کشیدن ساختمان ها و فروشگاه ها و به سرقت رفتن اجناس آنها شده است.

در پی این آشوبها تا کنون بیش از 500 نفر توسط نیروهای پلیس انگلیس بازداشت شده اند و نیروهای امنیتی با باتوم، خودروهای زرهی و سگ به مردم حمله کرده است.