آمار جرایم خشن در کردستان کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر جوهری ظهر سه شنبه در سومین جلسه ستاد پیشگیری و مبارزه با جرایم خاص دادگستری کردستان بیان کرد: وقوع برخی جرایم تاثیرگذار در امنیت جامعه نظیر قتل عمد، سرقت مسلحانه، راهزنی و تجاوز به عنف در استان کردستان با کاهش مواجه بوده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سنندج اظهار داشت: نباید با اظهارنظرهای غیرکارشناسی جو روانی جامعه را آشفته کرد و مردم را نسبت به وقوع برخی از جرائم نگران کرد زیرا تمام دستگاه ها و سازمان های مسئول به ویژه ماموران انتظامی در زمینه ایجاد امنیت بیش از پیش فعالیت دارند.

جوهری اظهار داشت: در ماه مبارک رمضان با هنجارشکنان جامعه و به خصوص تظاهرکنندگان به روزه خواری برخورد قاطع قضایی صورت خواهد گرفت و طی یک هفته اول ماه مبارک نیز این برنامه به شکل مناسبی در سطح استان به اجرا گذاشته شده است.

وی با مومن و متعهد خواندن مردم استان کردستان افزود: در جهت رسیدگی سریع و فوق العاده به اینگونه جرائم شعب ویژه ای در دادسراها تعیین شده است و پرونده های مربوط به آنها به صورت ویژه و خارج از نوبت مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سنندج در ادامه با اشاره به لزوم برخورد با وسائل و تجهیزات مربوط به ماهواره اعلام کرد: با افرادی که از تجهیزات ماهواره ای استفاده کرده و آنها را نگهداری می کنند و دارندگان آن نیز با عنوان وقوع جرم برخورد قضایی خواهد شد.

در ادامه این جلسه سرهنگ رستمیان رئیس پلیس پیشگیری استان کردستان نیز آماری از سرقت های صورت گرفته در پنج ماهه اول سال ارائه داد و بر برخورد جدی با سارقان سیم های برق در استان تاکید کرد.