حسین میرمیری در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز ثبت‌نام این نمایشگاه از ابتدای هفته آتی خبر داد و گفت: تاکنون حدود 300 شرکت داخلی و 20 شرکت خارجی برای حضور در هجدهمین دوره این نمایشگاه آمادگی حضور خود را اعلام کرده‌اند.

وی افزود: ثبت‌نام از شنبه هفته آینده (22 مرداد) به صورت حضوری و اینترنتی آغاز می‌شود و طی آن فرم‌های ثبت‌نامی که تکمیل می‌شود به همراه وجه مربوط به اجاره غرفه‌ها از شرکت‌های متقاضی اخذ و به این ترتیب ثبت‌نام آنها قطعی خواهد شد.

مدیر اجرایی هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی چاپ و بسته‌بندی درباره میزان اجاره بهای غرفه‌ها در این دوره از نمایشگاه نیز گفت: قیمت هر متر غرفه در بخش داخلی 70 هزار تومان و در بخش خارجی 245 یورو است.

به گفته میرمیری این مبلغ نسبت به دوره قبل ثابت مانده است و همچنین میزان اجاره بهای هر متر غرفه در فضای باز هجدهمین نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی در سال جاری 42 هزار تومان است.

مدیرعامل شرکت صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران اضافه کرد: فضای مفید نمایشگاهی ما 15 هزار مترمربع است و 6 سالن محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران درگیر نمایشگاه خواهند بود؛ البته با احتساب طبقات فوقانی این سالن‌ها مجموعاً 10 سالن در اختیار نمایشگاه خواهد بود.

هجدهمین نمایشگاه ین‌المللی چاپ و بسته‌بندی با همکاری اتحادیه چاپخانه‌داران تهران، اتحادیه لیتوگرافان، اتحادیه صحافان و انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق از 28 آذر تا 1 دی ماه 1390 در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌‌شود.