4 روستای مینودشت گازرسانی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی سنگدوینی بعد از ظهر سه شنبه در گفتگویی خبری افزود: گاز رسانی به این روستاها با متراژ 17 کیلومتر لوله گذاری بالغ بر11 میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی شرکت هزینه دربرخواهد داشت.

وی اظهار داشت: انشاء الله با همکاری مسئولان شهرستان و مردم منطقه هر چه سریعتر عملیات گازرسانی پایان و مورد بهره بر داری قرار بگیرد و افزون بر یک هزار نفر از مردم شریف این روستاها از نعمت گاز بهره مند شوند.



وی عنوان کرد: مراسم شروع گازرسانی به چهار روستای تخت، لیسه، سرخو و قلعه چه که شهرستان مینودشت اجرا می شود.

سنگدوینی گفت: نگاه دولت خدمتگزار، توجه ویژه به مناطق محروم و محرومیت زدایی است، بنابراین درحوزه شرکت گازرسانی اهتمام به این امر مهم و بهره مند کردن هموطنان عزیز از این انرژی پاک مورد نظر است.

مدیرعامل گاز گلستان بیان داشت: برنامه های جامعی تدوین شده که اولویت آن گستره خدمات به مناطق محروم و روستایی است.