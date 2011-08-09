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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۵۵

سنگدوینی:

4 روستای مینودشت گازرسانی می شود

4 روستای مینودشت گازرسانی می شود

مینودشت - خبرگزاری مهر: مدیر عامل گاز گلستان از آغاز عملیات گاز رسانی به چهار پروژه روستایی شهرستان مینودشت در چند روز آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی سنگدوینی بعد از ظهر سه شنبه در گفتگویی خبری افزود: گاز رسانی به این روستاها با متراژ 17 کیلومتر لوله گذاری بالغ  بر11 میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی شرکت هزینه دربرخواهد داشت.

وی اظهار داشت: انشاء الله با همکاری مسئولان شهرستان و مردم منطقه هر چه سریعتر عملیات گازرسانی پایان و مورد بهره بر داری قرار بگیرد و افزون بر  یک هزار نفر از مردم شریف این روستاها از نعمت گاز بهره مند شوند.
  
وی عنوان کرد: مراسم شروع  گازرسانی به چهار روستای تخت، لیسه، سرخو و قلعه چه که شهرستان مینودشت اجرا می شود.
 
سنگدوینی گفت: نگاه دولت خدمتگزار، توجه ویژه به مناطق محروم و محرومیت زدایی است، بنابراین درحوزه شرکت  گازرسانی اهتمام به این امر مهم  و بهره مند کردن هموطنان عزیز از این انرژی پاک مورد نظر است.
 
مدیرعامل گاز گلستان بیان داشت: برنامه های جامعی تدوین شده که اولویت آن گستره خدمات به مناطق محروم و روستایی است.
کد مطلب 1379519

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