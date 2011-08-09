حضور هفت قایقران آذربایجان غربی در مسابقات قایقرانی انتخابی المپیک

به گزارش خبرنگار مهر، عباس شادمان ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: قایقرانان اعزامی تیم ملی روئینگ بانوان و آقایان به منظور حضور در مسابقات قهرمانی بزرگسالان جهان و اولین مرحله انتخابی المپیک معرفی شدند.

وی در ادامه با بیان اینکه مسابقات روئینگ قهرمانی جهان و انتخابی المپیک از شش الی 13 شهریور ماه در شهر بلد اسلوونی با حضور قهرمانان جهان و المپیک برگزار خواهد شد، اظهار داشت: گانیو شخرت و افشین فرزام مربیان تیم ملی مردان بوده که در ماده یک نفره سنگین وزن محسن شادی و در ماده چهار نفره سنگین وزن تک پارو وحید جوهری، فرزاد کربلایی، فرهاد کربلایی از آذربایجان غربی برای حضور در این دوره از مسابقات برگزیده شدند.

رئیس هیئت قایقرانی آذربایجان غربی همچنین بیان داشت: سعید عادلی از لرستان، در ماده دونفره سنگین وزن تک پارو یاسر جوهری و افشار حیدری از آذربایجان غربی و در ماده دو نفره سبک وزن مردان حسن جهانیان از مازندران و عاقل حبیبیان از آذربایجان غربی توسط مربیان برگزیده شدند تا در این مسابقات به مصاف حریفان خود روند.

شادمان ادامه داد: همچنین در ماده سبک وزن دو نفره جفت پاروی بانوان سلماز عباسی و مریم سعیدی، در ماده یک نفره سبک وزن بانوان حمیرا برزگر و در ماده چهارنفره سبک وزن جفت پاروی بانوان حمیرا برزگر، نازنین ملایی، شادی فرج پور و مونا شادمهر به مربیگری مایک دیوید هیل و مینا مومیایی به عنوان دستیار مربی با حریفان خود به رقابت می پردازند.

حضور بانوان روئینگ کار آذرباییجان غربی در اردوی تیم ملی

این مسئول همچنین در ادامه سخنان خود از برپایی تیم ملی رویینگ بانوان کشور نهمین اردوی خود جهت آمادگی و حضور موفق در مسابقات قهرمانی آسیا و کسب سهمیه المپیک 2012 لندن در سد گلابر زنجان خبر داد و افزود: این اردو با حضور ورزشکارانی از استانهای تهران، گیلان، زنجان، مازندران، آذربایجان غربی، کرمانشاه و فارس با 29 ورزشکار از 11 مردادماه به مدت 19 روز برگزار می شود.

به گفته شادمان رویا عباسی و صحرا اکبری از آذربایجان غربی به همراه سایر بانوان ورزشکار استانهای کشور به مربی گری مایک دیوید هیل و دستیاری مینا مومیایی، بهناز مرادخانی و با سرپرستی جعفرنورپور در این اردو حضور دارند.