کریم صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: نمی‌توانم از تک مدال برنز تیم رضایت کامل داشته باشم. در مجموع نمی شود گفت ناراضی اما کمانداران می توانستند نتیجه بهتری در آمریکا بگیرند.

وی در مورد اینکه چرا این بار پارسا مهر نتوانست به مدال دست یابد، گفت: هر ورزشکاری افت و خیز دارد. یک روز مدال می گیرد یک روز تا نزدیکی مدال می رود. بچه ها در این مدت یاد گرفتند که تلاش کنند همیشه خود را در اوج آمادگی نگه دارند.

صفایی با اشاره به اولین حضور کمانداران در یونیورسیاد جهانی چین هم گفت: برای ما مدال مهم نیست بلکه حضور در یک میدان مشابه با المپیک مهم است. می خواهیم ورزشکاران ما حرفه ای بودن را در میادین جهانی تجربه کنند و بتوانند خود را با هر مسابقه ای تطبیق دهند.

وی در مورد اینکه "آیا نزدیکی مسابقات جهانی آمریکا و یونیورسیاد به شرایط تیم لطمه نمی زند؟"، خاطرنشان کرد: به هر حال ورزشکار باید خود را با شرایط تطبیق دهد. البته ما تلاش کردیم تا با فدراسیون ورزشهای دانشگاهی مسیر خوبی را برای اعزام تیم بیابیم اما متاسفانه روادید تیم در آن موقع صادر نشده بود و مجبور شدیم تا تیم را به ایران اعزام کرده و با پرواز رزرو شده فدراسیون و پس از دریافت روادید از ایران راهی این رقابت‌ها کنیم.

سومین مرحله از جام جهانی تیراندازی باکمان از 11 تا 15 آبان ماه در "اوگدن"آمریکا برگزار شد که تیم ایران موفق به کسب یک نشان برنز تیمی در کامپوند مردان و 9 عنوان سوم تا نهمی انفرادی و تیمی شد.